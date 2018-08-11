TBB ve Finansal Kurumlar Birliği, BDDK ile toplantı iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği'nce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile toplantı yapılacağı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TBB'den yapılan açıklamada, bazı medya kaynaklarında Birliğin ve Birliğin üyelerinin, BDDK ile bugün bir toplantı yapacağı haberlerine yer verildiği, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamada da, bazı basın yayın organlarının "BDDK bankaları ve bankacılık dışı finans kesimini toplantıya çağırdı" başlıklı iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin güçlü finans yapısının temelini oluşturan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ülkemizde faaliyet gösteren bankaların ve bankacılık dışı finans kesiminin temsilcilerini toplantıya çağırdığını iddia eden haberlerin tümü asılsızdır. Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye ekonomisine olan desteğimiz sürmekle birlikte, tüm üyelerimizle ekonomimize değer katan çalışmalarımıza hiçbir aksaklık olmadan var gücümüzle devam ediyoruz."

