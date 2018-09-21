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TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile katıldığı Gaziantep Sanayi Odası’nda düzenlenen Ekonomik Gündem toplantısında, yurtdışında likiditenin sınırlandığını belirterek, “Uluslararası ekonomik ilişkilere açık ülkemiz de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi bu durumdan maalesef etkilendi” dedi.

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile katıldığı Gaziantep Sanayi Odası’nda düzenlenen Ekonomik Gündem toplantısında, yurtdışında likiditenin sınırlandığını belirterek, “Uluslararası ekonomik ilişkilere açık ülkemiz de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi bu durumdan maalesef etkilendi” dedi.
“Yurtdışında likidite daha sınırlı hale geldi ve borçlanma maliyeti arttı. Yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma isteklerinin azalması finansal piyasalarda hızlı oynaklıklara neden oluyor” diyen Aydın, Türkiye’nin son 10 yılda hem özel sektörde, hem kamuda çok önemli yatırımlar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini; bu yatırımların finansmanında lira kaynaklar yeterli olmadığı için yurtdışından borçlanma yapıldığına işaret etti.
Aydın ayrıca likiditenin daralması ve borçlanma maliyetlerinin artmasına bağlı olarak giderler gelirlerden daha hızlı artmaya başlayınca borçlanma ihtiyacının da yükseldiğine işaret etti ve ekledi:
“Bu dönemde, bankalar münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi için destek olmaya çaba gösteriyorlar. Müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olmak üzere, kredi kanallarını açık tutmaya, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaya azami gayret ediyorlar.”
Yeniden yapılandırma uygulamasının da bu hafta yürürlüğe girdiğini anımsatan Aydın, “Bu çalışmadaki temel prensip, borçların yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen borçluların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir” dedi.
Aydın, “Amacımız üretimi, yatırımı, ihracatı, ticareti, istihdamı, kısaca büyümeyi finanse etmeye devam ederek varlık değerlerini korumaktır. Öte yandan, panik yapan bazı işletmelerimizin kendi aralarındaki ticari ilişkilerinde sınırlamalara gittiklerini, alacak vadelerini kısalttıklarını, ek teminat istediklerini, müşteri çeklerini kabul etmediklerini görüyoruz ve duyuyoruz. Bu durum da bankalara olan kredi talebini doğal olarak arttırıyor” diye konuştu.
Sözlerini, “Biz bu durumu yönetebiliriz. Hükümetimiz soğukkanlı ve rasyonel bir şekilde, hepimizle istişare ederek gerekli önlemleri alıyor” diye sürdüren Aydın, Yeni Ekonomi Programı'nın beklentileri iyileştireceğine ve öngörülebilirliği artıracağına inandıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye ekonomisi sağlam bir bünyeye sahiptir ve güçlü bir yapıdadır. Bu yapının temel taşları arasında bankacılık sektörü ve reel sektör vardır. Dönem birbirimizi anlama ve destek olma, yardım etme, işbirliği ve güç birliği yapma dönemidir. Hepimizin eksiklikleri olabilir, hata yapabiliriz, hepsini düzeltiriz. Konularımız yönetilebilir ölçektedir.” (Fotoğraflı)

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