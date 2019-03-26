FİNANS

TBD Başkanı Aktepe güven tazeledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

TBD Başkanı Aktepe güven tazeledi

Rahmi Aktepe, oy birliğiyle yeniden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı seçildi.

TBD'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 32. Olağan Genel Kurulu Ankara Sanayi Odasında (ASO) gerçekleştirildi. Aktepe, oy birliğiyle yeniden TBD Başkanı oldu.

Aktepe, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin teknoloji üretme konusundaki sıkıntılarının giderilmesi ve dijital dönüşümüne ilişkin çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Dernek olarak Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonominin büyütülmesine, bilişim ve siber güvenlik ekosisteminin sağlıklı bir yapıda geliştirilmesine ağırlık vereceklerini belirten Aktepe, "STK'lar arasındaki iş birliğine fazlasıyla önem veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve bakanlıklardaki karar vericilerle daha yakın çalışacağız. Onların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli raporlar üretilmesi kapsamında faaliyetlerimizi yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ASO Olağan Kurul Toplantısı Rahmi Aktepe Türkiye Bilişim Derneği

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