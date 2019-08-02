TBD'nin Bilim Kurgu Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) düzenlediği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'na başvurular başladı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bilim kurgu edebiyatında önemli bir boşluğu dolduran yarışma için başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Yarışmanın dernek tarafından 1998'den bu yana geleneksel olarak düzenlediğini dile getiren Aktepe, bilim kurgu sevenler tarafından ilgiyle takip edilen TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nın, bu yıl da belirli bir temayla sınırlandırılmadığını ifade etti. Aktepe, yarışmada, katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşımalarının hedeflendiğini belirterek, 31 Ağustos'a kadar başvuruların süreceği öykü yarışmasıyla ilgili detaylara http://www.tbd.org.tr adresinden ulaşılabileceğini söyledi. - "TBD'ye desteğinden ötürü teşekkür ederim" Geçen yılki yarışmada "Bilinmeyen Oran" isimli öyküsüyle birinci olan Özgür Hünel de bilimde ve sanatta ilerlemenin hem bireysel hem de toplumsal gelişmenin anahtarı olduğunu belirtti.

Gelişmede, bilim ve sanatın çok önemli etken olduğuna işaret eden Hünel, "Sanatın hangi branşı olursa olsun, aklınıza iyi olduğunu düşündüğünüz bir fikir geldi mi, onu elinizden gelen en iyi şekilde yaratıp gerçekliğe dönüştürmeden rahat etmezsiniz." dedi. Eserin doğum sürecinin sancılı ama doğumdan sonraki hazzın daha büyük olduğunu vurgulayan Hünel, şunları kaydetti: "Ben de birincilik gibi bir derece elde ederek, mutluluğumu ikiye katlamış oldum. Bilim kurgu edebiyatı geçmişte çocuk işi olarak görülüyordu ama neyse ki artık değeri anlaşıldı ve ciddi bir edebiyat türü olarak hak ettiği konuma ulaştı. Bilim kurgunun önemi başka bir yerdedir, o bize gerçekleştirmeden önce hayalini kurmanın önemini öğretir. TBD'ye bu alana verdiği değer ve destekten ötürü teşekkür ederim. Bu yarışmanın mümkün olan en uzun süre devam etmesini, alabildiği tüm destekleri almasını ve Türk bilim kurgu edebiyatına yeni eserler ve yeni yazarlar kazandırmaya devam etmesini gönülden diliyorum." - Yarışmanın sonuçları kasımda açıklanacak