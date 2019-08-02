FİNANS

TBD'nin Bilim Kurgu Öykü Yarışması'na başvurular başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe: - "Yarışmada, katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor"

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) düzenlediği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'na başvurular başladı.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bilim kurgu edebiyatında önemli bir boşluğu dolduran yarışma için başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Yarışmanın dernek tarafından 1998'den bu yana geleneksel olarak düzenlediğini dile getiren Aktepe, bilim kurgu sevenler tarafından ilgiyle takip edilen TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nın, bu yıl da belirli bir temayla sınırlandırılmadığını ifade etti.

Aktepe, yarışmada, katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşımalarının hedeflendiğini belirterek, 31 Ağustos'a kadar başvuruların süreceği öykü yarışmasıyla ilgili detaylara http://www.tbd.org.tr adresinden ulaşılabileceğini söyledi.

- "TBD'ye desteğinden ötürü teşekkür ederim"

Geçen yılki yarışmada "Bilinmeyen Oran" isimli öyküsüyle birinci olan Özgür Hünel de bilimde ve sanatta ilerlemenin hem bireysel hem de toplumsal gelişmenin anahtarı olduğunu belirtti.

Gelişmede, bilim ve sanatın çok önemli etken olduğuna işaret eden Hünel, "Sanatın hangi branşı olursa olsun, aklınıza iyi olduğunu düşündüğünüz bir fikir geldi mi, onu elinizden gelen en iyi şekilde yaratıp gerçekliğe dönüştürmeden rahat etmezsiniz." dedi.

Eserin doğum sürecinin sancılı ama doğumdan sonraki hazzın daha büyük olduğunu vurgulayan Hünel, şunları kaydetti:

"Ben de birincilik gibi bir derece elde ederek, mutluluğumu ikiye katlamış oldum. Bilim kurgu edebiyatı geçmişte çocuk işi olarak görülüyordu ama neyse ki artık değeri anlaşıldı ve ciddi bir edebiyat türü olarak hak ettiği konuma ulaştı. Bilim kurgunun önemi başka bir yerdedir, o bize gerçekleştirmeden önce hayalini kurmanın önemini öğretir. TBD'ye bu alana verdiği değer ve destekten ötürü teşekkür ederim. Bu yarışmanın mümkün olan en uzun süre devam etmesini, alabildiği tüm destekleri almasını ve Türk bilim kurgu edebiyatına yeni eserler ve yeni yazarlar kazandırmaya devam etmesini gönülden diliyorum."

- Yarışmanın sonuçları kasımda açıklanacak

Katılımcıların öykülerinde, en fazla 2 bin sözcükten oluşma, Türkçe olma, bilim kurgusal ögelerle hazırlanma, daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve özgün olma şartları aranıyor.

Yarışmanın sonuçları, 6-7 Kasım'da BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda açıklanacak.

Jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öykünün yazarına 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.

TBD 21'inci Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nın seçici kurulunda Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Cem Kılıçarslan, Ekin Açıkgöz, Kadir Yiğit Us, Murat Uyurkulak, Özgür Tacer, Sedef Özkan, Seda Uyanık ve Tevfik Uyar yer alacak.

TBD tarafından Türkçe bilim kurgu yapıtlarının sayısını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya bugüne kadar katılan yarışmacıların basıma değer görülen öyküleri kitaplaştırılacak. Bu yılki yarışmada dereceye girecek öyküler için de seçici kurul tarafından seçilenler de kitap olarak yayınlanacak.

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TBD Türkiye Bilişim Derneği Türkiye'nin ilk Bilim Kurgu Öykü Yarışması

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