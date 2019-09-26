TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

Efecan Kalafatoğlu - Robert Badendieck / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi faizlerindeki düşüşlerin ardından, kredi kullananlar ile bankalar arasında "mutabakat sağlanması durumunda" kredilerde yeniden yapılandırma uygulanabileceğini söyledi. Merkez Bankası'nın art arda iki Para Politikası Kurulu toplantısında yaptığı toplam 750 bazpuanlık indirim sonrasında, bankalar bireysel ve konut kredilerinde indirim yaptılar. Bankaların faiz indirimlerinin ardından, daha önce yüksek faizlerle kullanılan kredilerde yapılandırmalar gündeme geldi. DHA’nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, tüketicilerin yapılandırma hakları ve bankaların izlemesi gereken mutabakat yollarına ilişkin bilgi verdi. Kredi borcu yapılandırma işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli konunun yapılacak olan kâr ve zarar hesabı olduğunun altını çizen Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Milyonlarca dar ve orta gelirli tüketici için konut sahibi olmak, belki de yaşamlarında tek kez elde edebilecekleri bir şans niteliği taşımakta.

"Bu nedenle geçtiğimiz yıl kur dalgalanmasının ertesinde yükselen faizler nedeniyle çok yüksek faiz oranlarıyla konut kredisi kullanmış olanlar var. "Faizler aylık yüzde 2’nin üzerine çıkmıştı. Fakat bu tüketicilere kredi kullandırılırken; 'sen al bu evi, korkma, faizler düşerse yapılandırma hakkın var' denildi. Fakat şimdi bu söz yerine getirilmiyor. "Özellikle bazı bankalar 0.99 konut kredisi faizi ilan etmişken yapılandırma taleplerine red cevabı veriyorlar. "Problem burada oluşuyor. Problemin sebebi şu: Tüketici kanununda konut finansman sözleşmeleri ile ilgili tüketiciye erken kapatma imkânı tanınmış. Yani Vade 36 aydan az kaldıysa yüzde 1.36 aydan daha uzun vadeler içinse ana paranın yüzde 2.0’sini ceza olarak ödeyecek ve kredisini kapatıp başka bankaya taşıyabilecek veya orada yapılandırabilecekler. "Kaldı ki konut finansman sözleşmeleri ile ilgili yine tüketici kanununda yer alan “yapılandırma” ile ilgili yönetmelik hükmü var. Burada mutabakat unsurunu çok önemli. Bankayla tüketici arasında mutabakat sağlanırsa faiz indirimde yapılandırma yani yeniden fiyatlandırma sözleşmesi düzenlenebilir.