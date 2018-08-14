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TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Dövizde hareketliliğin bilinen ekonomik faktörlerden kaynaklanmadığını ileri süren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Derneği Genel Başkanı Av.

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

İstanbul, 14 Ağustos (DHA) - Dövizde hareketliliğin bilinen ekonomik faktörlerden kaynaklanmadığını ileri süren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, oluşturulan yapay krizden en az zararla çıkılabilmesi için tüketicilere önemli görev düştüğünü belirterek, “Zaman birlik, dayanışma ve tasarruf zamanı” dedi.
TBM Genel Başkanı Güllü dolardaki ani artışla ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:
“İç ve dış gelişmelerle dövizde yaşanan anormal artış ve dalgalanmalar nedeniyle Türkiye’nin içine sokulduğu bu kritik döneminde krizin atlatılmasında tüketiciye büyük görevler düşmektedir. Şu anda milletçe, ekonomik açıdan bir darbe ile karşı karşıyayız. Ciddi sonuçları olacak sürecin milletçe birlik ve beraberlik içerisinde atlatılarak, ülkemizin düzlüğe çıkartılması açısından iç çekişmeleri bir yana bırakıp, tüm tüketicilerin duyarlılık göstermesi gerekmektedir.”
Finans sektörü başta olmak üzere üretici, çiftçi, tüccar, esnaf kesimine de görevler düştüğünü belirten Güllü, en önemli ve güçlü tepkiyi tüketicilerin göstermesini isteyerek, yedi maddelik bir öneri listesi sundu..
Güllü’nün tüketicilere önerdiği kriz önerileri ise şöyle;
“Sadece böyle dönemlerde değil, her zaman tasarrufa azami riayet edilmeli, bu dönemde acil olanlar dışındaki ihtiyaçlar ertelemelidir.
“Alışverişlerde yabancı para ile işlem yapılmamalı, yapanlardan ürün ve hizmet kesinlikle alınmamalıdır.
“Yabancı paraların yatırım aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmeli, altın, borsa, taşınmaz gibi alternatif yatırım alanlarına yönelinmelidir.
“Döviz artışını fırsat görerek mal ve hizmet fiyatlarını kurdan ötürü fahiş arttıran kara gün fırsatçılarından uzak durulmalı, alışveriş yapılmamalıdır.
“İthal ürün ve hizmet alımları kısıtlanmalı, zorunlu olmadıkça tüketilmemeli, yerli alternatifleri tercih edilmelidir.
“Kiralarını yabancı para ile belirleyen AVM’ler, Türk Lirasına döndüğünü görünür şekilde açıklamadığı takdirde o yerlere gidilmemelidir.
“Akaryakıtın dolar ödenerek dışarıdan ithal edildiğini gözetilerek ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.”
Söz konusu öğütlere tüketicilerin disiplin içinde riayetinin ulusal bir görev olduğunu ifade eden Güllü, sözlerine şöyle sonlandırdı: “Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Başka Türkiye olmadığı gerçeğinden hareketle dayanışmamızı en üst düzeye çıkarmalı, tüketici olarak ateşin söndürülmesine bir damla da olsa bilinçli tercihlerimizle katkı sağlamalıyız.” (Fotoğraflı)

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