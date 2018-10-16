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TBM: Sigorta başlangıcı öncesi anne olanlar erken emekli olabilir

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, TBMM’ye sunulan yasa teklifi onaylandığı takdirde, sigorta başlangıcından önce anne olanlara da geçmişe dönük borçlanarak emekli olabilme imkanı getirileceği ileri sürüldü.

TBM: Sigorta başlangıcı öncesi anne olanlar erken emekli olabilir

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, TBMM’ye sunulan yasa teklifi onaylandığı takdirde, sigorta başlangıcından önce anne olanlara da geçmişe dönük borçlanarak emekli olabilme imkanı getirileceği ileri sürüldü.
TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman DHA’ya yaptığı açıklamada, “Sigorta başlangıç tarihine bakılmaksızın yurtdışı ve askerlik borçlanması yapılabilirken, anneler için doğum borçlanmasında ilk giriş şartı bulunmaktadır. Yani şu andaki mevzuata göre sigorta başlangıç tarihinden önce anne olan kadınlara geçmişe dönük ‘Annelik Borçlanması’ imkanı tanınmamaktadır. Emeklilikte annelere uygulanan bu fırsat eşitsizliğini bitirecek yasa teklifi TBMM’ye verildi” şeklinde konuştu.
Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“SGK’dan emekli olabilmek için eksik günlerin borçlanılması mümkündür. Gurbetçilerimiz için yurtdışı çalışma süreleri, erkekler için askerlik süreleri, anneler için ise doğum sonrası sürelerdeki tek çocuk için 720 gün, üç çocuğa kadar toplamda 2,160 günlük süreyi satın alarak emekli olma kolaylığı bulunmaktadır. Ancak gurbetçilerimize ve erkek sigortalılara tanınan geçmişe dönük borçlanma imkanı, SGK girişinden önce doğan çocuklar için uygulanmadığından, kadın sigortalılar açısından fırsat eşitsizliğine neden olmaktadır. Normal olarak ilk kez 2000 yılında sigorta kapsamında çalışmaya başlayan gurbetçi ve/veya erkek sigortalı 1999 yılı ve öncesine ait yurtdışı ve askerlik sürelerini borçlanarak SGK girişini geriye çekebiliyor ve 7,000 gün yerine 36,00 gün ile emekli olabiliyorken, bu imkan kadınlara sağlanmadığı için geç emekli oluyorlardı. 12 Ekim tarihinde TBMM’ye sunulan yasa teklifi onaylandığı takdirde, kadın sigortalılar SGK girişinden önce doğan çocuklarından doğum borçlanması yapabilecek, böylelikle ilk SGK başlangıçları geriye gelmiş olacaktır. Örneğin, 2000 yılında sigortalı çalışmaya başlayanların ilk giriş tarihinden önce doğan bir çocuk için 720 gün borçlanılması halinde 2018 yılı asgari ücret tutarına göre, toplamda 15,588 lira ödeyerek 1998 yılına gerilemiş olacaktır. Sigorta başlangıç tarihinden önce doğan iki çocuk içinse süre dört yıl geriye yürüyebilecektir. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasanın kabulüyle birlikte yaş engeline takılmadan hemen emekli olabileceklerdir.”
Duman, doğum borçlanması kanununun ilk kez 2008 yılındaki yasayla geldiğini ve günümüze kadar iki kez güncellenerek kapsamının genişletildiğini vurguladı. Yeni yasa teklifinin ise çok yerinde olduğunu belirterek yüz binlere varan kadın çalışanın bu husustaki mağduriyetine çözüm olacağını ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak bu düzenlemenin vatandaş açısından yakından takip edildiğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı. (Fotoğraflı)

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