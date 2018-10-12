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TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 09:41 | Son Güncelleme

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için TBMM’ye sunulan yasa teklifi kapsamında, önceki emekli maaşlarını iki katına çıkaracak düzenleme teklifinin de bulunduğunu savundu.

TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için TBMM’ye sunulan yasa teklifi kapsamında, önceki emekli maaşlarını iki katına çıkaracak düzenleme teklifinin de bulunduğunu savundu.
Duman, Türkiye'deki 12.3 milyon dolayındaki emeklinin önemli bir bölümünün maaş tutarları taban aylık düzeyinde bulunduğunu belirtti ve ekledi:
"1999 ve 2008 yıllarında değişen Kanunla, aylık bağlama oranlarının (ABO) düşürülmesinden ötürü, önemli sayıda emekli düşük aylık alıyor.
"Aylık Bağlama Oranı hesaplamasında kullanılan formül nedeniyle, 08.09.1999 öncesi SGK girişi olup emekliliğe yetecek 5000 ile 5975 günlük hizmeti tamamlamış ama hizmet süreleri artsın diye asgari ücret düzeyinde çalışmaya devam edenlere düşük emekli aylığı bağlandı.
"Çünkü 1999 yılı ve 2008 yıllarında çıkartılan yasalarla aylık bağlama oranları düştüğü için fazla çalışmadan kaynaklı prim ödeme gün sayısı arttığı halde emekli maaşlarının da artması gerekirken, aksine düşüyor.
"Açıkça söylemek gerekirse, böylesine bir uygulama dünya ülkelerinin hiçbirinde benzerine rastlanmayacak şekilde vatandaş aleyhine farklılık oluşturuyor."
1999 yılı öncesinde geçerli olan ABO ile günümüzde geçerli olan oranlara bakıldığında neredeyse emekli maaşlarının yarıya indiğini belirten Duman,
- 2018 yılı için belirlenen asgari ücretin 2 bin 30 lira olduğunu,
- asgari ücretle çalışırken emekliye ayrılanların aylıklarının 1,000 liranın altında kaldığını,
- Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük planlamasında ise düşük olan emekli maaşlarının ancak 1,000 liraya ulaşabileceğini,
- ülkemiz koşullarında bilhassa büyük şehirlerde kira bedellerinin 1.5 emekli aylığının üstünde olduğunu ifade etti.
Duman, teklifin yasalaşması halinde ise;
- 1999 ve 2008 yıllarında emekli aylık oranlarını belirleyen ilgili yasa maddesinin yürürlükten kaldırılması ve/veya yeniden düzenlenmesi söz konusu olacağından,
- taban aylık düzeyinde maaş alan emeklilerin, aylıklarının ortalama iki katına çıkmasıyla barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçların en azından rahatça karşılanabileceğine,
- şu an itibariyle genel ortalamaya bakıldığında ülkemiz nüfusunun yüzde 15’ini, seçmen nüfusunun ise yüzde 20’sini oluşturan emeklilerin ekonomik olarak daha rahat ve huzur içinde bir hayat sürebileceğini belirtti ve ekledi:
"Bir gün emekli olabilmek hayaliyle halen çalışmaya devam eden 20 milyondan fazla vatandaşımıza ve çalışma hayatı son bulduğu halde yaşa takılan vatandaşlarımıza da Ekim ayı itibariyle TBMM komisyon gündemine alınan bu yasa teklifi umut oldu.
"Toplumumuzun göz ardı edilemez bir değeri olan emeklilerimizi ve toplamda 33 milyonu etkileyecek bu yasa teklifiyle ilgili TBMM’nin alacağı karar, kamuoyunca yakından takip ediliyor." (Fotoğraflı)

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