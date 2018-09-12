FİNANS

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti.

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti.
TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman DHA’ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"2016 ve 2018 yıllarında TBMM’ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.
"Bir başka deyişle, bu teklif Ekim ayında yasalaşırsa, erkek için 1993 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, kadın için 1998 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, gerekli olan 5000 ile 5975 gün aralığındaki hizmet prim günlerini tamamlamışlarsa, bu yasadan yararlanarak üç ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecekler.
"Ülkemizdeki emeklilik yaş şartı mecburiyeti 1999 yılından sonra gelmiştir. Dolayısıyla teklifte gördüğümüz üzere, sadece 1999 yılından önce SGK kapsamına alınanları dikkate almaktadır.
"1999 yılı öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, o tarihlerde herhangi bir şekilde yaş şartıyla alakalı bir zorunlulukları bulunmadığından, 1999 yılından sonra gelen yaş şartı mecburiyetiyle ciddi mağduriyet yaşamışlardır. Bu teklifin kabulü halinde en azından bu mağduriyetin bir kısmı giderilmiş olacaktır."
Duman, sigortalıların dikkat etmeleri gereken konuları da şöyle anlattı:
- Kanunun yürürlüğe girmesiyle gereken 20 yıl ve 25 yıl gibi zorunlu hizmet süresini, SGK ilk giriş tarihinden önce askerlik vazifesini yapmış olanlar ve/veya yurtdışında çalışmış olanlar borçlanma yöntemiyle tamamlama hakkına sahip olacaklar.
- Prim günlerinde eksik olanlar ise doğum, askerlik ve yurtdışı gibi borçlanma yöntemleriyle eksiklerini tamamlama haklarına sahip olacaklardır. Diğer yandan yaş şartı kanunundan önceki emeklilik ile alakalı kanunları incelediğimizde, ilk SGK girişleri 18 yaşından küçük olanların, 18 yaşını doldurduğu tarih SGK ilk girişi olarak kabul edilmektedir.
- Bu durumda anlaşılıyor ki Kanun Teklifinin aynen kabulü halinde, 1975 Yılı Ekim Ayından önce doğan erkekler ile 1980 Yılı Ekim Ayından önce doğan kadınlar bu Kanundan yararlanarak emekli olabileceklerdir. Kanun Teklifinin değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi halinde güncel detaylarını yeniden değerlendireceğiz. (Fotoğraflı)

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgiAydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi
Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'danKırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi

Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

GYİAD/Savcı: Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor

GYİAD/Savcı: Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor

Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.