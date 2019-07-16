TBMM Başkanı Şentop, Türksat'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin bundan sonra darbe girişimi yaşamayacağını ümit ettiğini belirterek, "Buna niyetlenenler, 15 Temmuz'da olduğu gibi halkın vereceği şiddetli cevaba maruz kalacaklar." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hedef aldığı Türksat AŞ'yi ziyaret eden Şentop'u, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ile Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen karşıladı.

Türksat Şehitleri Anıtı'nın önünde yapılan duanın ardından Cenk Şen, Şentop'a 15 Temmuz gecesi Türksat'ta yaşananlar hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz sergi alanı ve müzeyi gezen Şentop, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün, özellikle yıl dönümlerinde olmak üzere her gün hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'ye karşı daha önce de birçok suikast olduğunu ancak bunlar içinde en kanlı, menfur ve hain olanının, 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti: