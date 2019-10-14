TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Yaşar ve komisyon üyelerine tesisin konferans salonunda Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı.

Sunum sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaşar, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın daveti üzerine depolama tesisine geldiklerini söyledi.

Özcan'ın çalışmalarla ilgili KİT komisyonu üyelerine çok güzel bir sunum yaptığını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için enerji arzı ve güvenliği çok önemli. Bu anlamda buradaki tesisler ülkemiz adına çok önemli. Bu tesisin çevreci yönü de anlatıldı. Bu yönüyle de çok mutlu olduk. Komisyon üyeleri adına genel müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum."

Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: