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TBMM KİT Komisyonu

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu: "Bugün itibarıyla temel faaliyetlerimiz açısından gelirlerimiz giderlerimizin üzerine çıkmıştır"

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Leventoğlu, temel faaliyetler açısından TEDAŞ'ın gelirlerinin, giderlerinin üzerine çıktığını belirtti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TEDAŞ'ın 2015 ve 2016 yılı hesapları görüşüldü.

Leventoğlu, komisyonda yaptığı sunumda, TEDAŞ'ın 21 dağıtım şirketinin özelleştirmesinin 2013'te tamamlandığını ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25 Nisan 2017 tarihli kararı ile genel müdürlüğün, eski statüsü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlandığını söyledi.

TEDAŞ'ın yeni görev ve kapsamlarının denetim, kontrol, koordinasyon ve standardizasyon, eğitim, mühendislik ve danışmanlıktan oluştuğunu anlatan Leventoğlu, bu görevlere bağlı olarak TEDAŞ'ın personel yapılanmasının da yeniden oluşturulduğunu ve özelleştirme öncesi personel sayısı 34 bin 814 olan kurumun, bugün bu görevleri, 1260 personelle yerine getirdiğini ifade etti.

Leventoğlu, yeni yapılanmada kadronun büyük bir oranının mühendis seviyesine çıkarıldığını kaydederek, personel yaş ortalamasının 43'ten 37'ye indirildiğini, yönetici sayısının ise 377'den 163'e düşürüldüğünü belirtti.

Yeni görevler kapsamında TEDAŞ'ın yeni statüsünün onaylandığını aktaran Leventoğlu, şunları söyledi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 30 Haziran 2017 tarihinde verilen yetki devri kapsamında 6 periyodik, 2 de kısmi denetim yapıldı. Denetimlerin standardize edilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla denetim yönetmeliği değiştirildi. Denetim tebliği yürürlükten kaldırıldı. Denetim çalıştayı yapıldı. Mevcut denetim raporları kısaltılarak daha sonuç alınabilinir yapıya kavuşturuldu. Uluslararası kabul görmüş güncel bir rapor formatı oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Yeni denetim anlayışı kapsamında gerçek zamanlı olarak EDAŞ'ların faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları başlatıldı."

Leventoğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma tesislerinin incelenmesi ve denetlenmesi için TEDAŞ'ın görevlendirildiğine de değinerek, bu kapsamda aydınlatma yönetmeliğinin değiştirildiğini belirtti.

Yanmayan armatürlere 500 lira para cezasının yasalaştığını anlatan Leventoğlu, 2017 yılında tüm Türkiye'de 2 kere yanmayan armatür taraması yapıldığını, 2018 yılında da yönetmeliğin yayınlandığını söyledi.

Leventoğlu, yönetmeliğin yayınlanmasının ardından tüm Türkiye'de tekrar aydınlatma taraması yapıldığına işaret ederek, "Yönetmeliğimizin yayınlanmasından sonra yaptığımız tarama sonucunda yanmayan armatür oranını yüzde 1'lerin altına çektik." diye konuştu.

Yurt dışı eğitimleri kapsamında da Sudan ile eğitim iş birliği anlaşması imzalandığını, Sierra Leone, KKTC, Gine, Senegal ve Çad'da eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Leventoğlu, şöyle devam etti:

"Faaliyet gelirlerimiz 2015 yılında 45 milyon, 2016 yılında 103 milyon ve 2017 yılında 169 milyondur. Buna karşılık, faaliyet giderlerimize baktığımızda 2015 yılında 136 milyon, 2016 yılında 154 milyon ve 2017 yılında 135 milyondur. Bugün itibarıyla, temel faaliyetlerimiz açısından gelirlerimiz giderlerimizin üzerine çıkmıştır. Faaliyet dışı gelirlerimize baktığımızda, 2015 yılı 641 milyon, 2016 yılı 567 milyon ve 2017'de 572 milyondur. Giderlerimiz, 2015 yılında 206 milyon, 2016 yılı 248 milyon ve 2017 yılı 296 milyondur."

Leventoğlu, TEDAŞ'ın şu an zarar eden bir kurum olmadığını, yeni görev ve kapsamına adapte olduğunu sözlerine ekledi.

Komisyonda daha sonra TEDAŞ'ın 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları ibra edildi.

Ayrıca, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (ADÜAŞ) 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları da komisyonda görüşülerek ibra edildi.

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