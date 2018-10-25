TBMM KİT Komisyonu

Özellikle buğday gibi stratejik önem taşıyan ürünlerin tohumculuğunun geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için çalıştıklarına değinen Işıkgece, "Bu kapsamda 2017'de 148 bin ton gerçekleştirilen sertifikalı hububat tohumu dağıtımımızın 2018'de 170 bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. İklim şartlarına uygun olarak, bu yıl üretim desenimizde sertifikalı tohum amaçlı 26 çeşit buğday, 8 çeşit arpa, 3 çeşit tritikale ve 1 çeşit yulaf olmak üzere toplam 38 çeşitte hububat üretimi yapılmıştır." diye konuştu.

Işıkgece, buradaki sunumunda, tarım sektörünün gelişmesi için 17 işletme ve 3 milyon 274 bin dekar araziyle faaliyetlerini gayretle sürdürdüklerini belirtti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Ayşe Ayşin Işıkgece, Sudan'da kiralanan tarım arazisine ilişkin, "Sudan'da 12 bin 500 hektar alanda örnek çiftlik kurulması ve 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Işıkgece, sığırcılık ihtisas alanı olarak belirlenen 14 işletmede 5 ırkla damızlık sığır yetiştiriciliği faaliyetlerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

İşletmelerinin uluslararası standartlara uygun hale getirmenin, hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde çağın araçlarını kullanarak hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın ana hedefleri olduğunu belirten Işıkgece, "Damızlık sığır varlığımız 9 yılda 17 bin baştan 32 bin başa, damızlık sığır dağıtımımız ise 4 bin baştan 7 bin başa çıkarılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Damızlık koyun yetiştiriciliğinin de 9 işletmede 10 ırk ile sürdürüldüğünü ifade eden Işıkgece, 2009-2017 yılları yatırımları ile 103 bin baş olan damızlık koyun varlığının 170 bin başa çıkarıldığını aktardı.

Işıkgece, Türkiye'de atçılığın geliştirilmesi ve gen kaynaklarının muhafazası için 3 işletmede Safkan Arap Atı yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayarak, "TİGEM, atçılık sektörüne her yıl ortalama 250 baş yarış tayı kazandırıyor. Bu taylar 2017 yılında koşu sahalarındaki Safkan Arap atlarının yüzde 24'ünü oluşturuyor." dedi.