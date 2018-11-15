TBMM KİT Komisyonu

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın aktif büyüklüğünü 2015'te yüzde 21, 2016'da yüzde 23, 2017'de yüzde 32 artırdıklarını belirterek, "Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 348,3 milyar liralık aktif büyüklükle Türkiye'nin 4. büyük bankası konumundayız." dedi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Halkbank ve bağlı iştiraklerinin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü. Bankanın faaliyet ve hedeflerine ilişkin sunum yapan Arslan, bankanın aktif büyüklüğünü 2015'te yüzde 21, 2016'da yüzde 23, 2017'de yüzde 32 artışla 305,4 milyar liraya taşıdıklarını, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 348,3 milyar liralık aktif büyüklükle Türkiye'nin 4. büyük bankası olduklarını ifade etti. Arslan, ülke ekonomisinin büyümesi ve reel sektörün kredi imkanlarına erişiminin desteklenmesi amacıyla nakdi kredileri 2015'te yüzde 25, 2016'da yüzde 25 ve 2017'de yüzde 29 artırdıklarına dikkati çekerek, 2018 yılı ikinci çeyrek itibarıyla nakdi kredilerin 237,6 milyar liraya yükseldiğini dile getirdi.

Bankanın toplam mevduatının 2015'te yüzde 18, 2016'da yüzde 23, 2017'de yüzde 29 artış gösterdiği bilgisini veren Arslan, şöyle konuştu: "Aktif kalitesinin en önemli göstergelerinden olan takipteki kredilerde de Haziran 2018 itibarıyla yüzde 2,67'lik takip oranıyla sektör ortalamasının altında kalarak olumlu bir dönem geçirdik. 2015 yılında 2,3 milyar lira olan karımız, 2016 yılında 2,6 milyar liraya ve 2017 yılında 3,7 milyar liraya ulaşmıştır." - "KOBİ kredilerindeki hacmimizi geliştiriyoruz" Arslan, bankanın KOBİ kredilerindeki hacmini sürekli geliştirdiklerini vurgulayarak, KOBİ kredilerinin 2015'te yüzde 23, 2016'da yüzde 18 ve 2017'de yüzde 33 artırıldığını ifade etti. Halkbank'ın 2018 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 27 artışla 97,7 milyar liraya ulaşan KOBİ kredisiyle bu alandaki pazar payını yüzde 15'e taşıdığını bildiren Arslan, "2017 yılı sonunda nakdi krediler içinde yüzde 38 olan KOBİ kredileri oranımız, bu dönemde yüzde 41'e yükseldi. Bu oranı önümüzdeki 2 yılda yüzde 45 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. 80 yıldır üreten Türkiye'nin ve esnafın bankası olma misyonuyla faaliyet gösteren Bankamızın esnaf kredi bakiyesi yılın ikinci çeyreği itibarıyla 29,4 milyar lira, risk bakiyesi bulunan esnaf sayısı 477 bin kişi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel kredilerin 2018'in ikinci çeyreğinde 46,3 milyar lira olduğunu aktaran Arslan, paraf kredi kartı sayısının 4 milyonu, üye iş yeri ve POS sayısının 400 bini aştığını, maaş ödemelerine aracılık ettikleri bireysel müşteri sayısının ise 1,7 milyonu emekli müşteri olmak üzere 3 milyon kişiye ulaştığını dile getirdi. - "Balkanlar ve Orta Avrupa'da varlığımızı artıracağız" Arslan, bankanın Sırbistan ve Makedonya'daki yatırımları sayesinde faaliyet gösterilen ülkelerle Türkiye arasında köprü vazifesi üstlendiklerine işaret ederek, "Halkbank" adını bir dünya markası yapma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Yılın ikinci çeyreğinde Makedonya ve Sırbistan'da toplam 76 şubeye ulaştıklarına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Orta Avrupa'da varlığımızı artırma politikamız devam edeceğiz. Bankamızın yurt içinde toplam 972 şubesi, Kıbrıs'ta 1 ülke müdürlüğü ve 5 şubesi, ayrıca Londra, Tahran ve Singapur'da da yurt dışı temsilcilikleri bulunuyor. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Teknik inceleme için BDDK ve BTK'ya başvurduk" Sunumunun ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Arslan, 31 Ağustos'ta banka üzerinden düşük kurlarla döviz işlemleri yapılmasına ilişkin bir soru üzerine, hatalı kur uygulamasının mesai saatleri dışında internet üzerinden işlem yapmak isteyen müşterilerin kur bilgilerinde yaşanan bir problemden kaynaklandığını ifade etti. Mesai saatleri dışında kur bilgilerini uluslararası döviz kurlarıyla uygunluğu açısından dünyanın iki büyük veri sağlayıcısı firmadan aldıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti: "Güncel, anlık verilerin sisteme otomatik aktarılması hizmetini bu firmalardan alıyoruz. Bu firmaların söz konusu bilgileri oluştururken değişik hesaplama yöntemleri söz konusu. Sistemimizde bu bilgilerin oluşumunda bazı sapmalar oluştu. Böyle bir şey bugüne kadar görülmediği için sistem bunu yakalamakta zorluk yaşadı." Arslan, konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gerekli başvuruları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu şirketlerin merkezi ABD'dedir. Bunun teknik gerekçeleri noktasında inceleme talebimizi ilettik. Mesai saatleri dışında gerçekleşen işlem sonrasında bu hesaplara anında bloke koyduk ve aynı gece işlemler iptal edildi, orijinal durumuna getirildi. Hiç bir müşterimiz zarar görmemiş, bir kazanç da elde etmemiştir. Aynı şekilde bankamızın da bundan ne karı ne zararı olmuştur. Bunun operasyonel ve teknik hatadan kaynaklandığına dair bin 763 müşterimize e-mail ve sms ile bilgi verilmiştir. Bugüne kadar hiçbir müşterimizden de itiraz, dava ya da şikayet söz konusu olmamıştır. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme yaptı, gerekli bilgileri verdik. Teknik ve hukuki açıdan konunun kapandığını düşünüyoruz." - "Tüm vatandaşlara eşit mesafedeyiz" Büyük projelere sağlanan kredilerin kaynağına ilişkin soru üzerine Arslan, bankanın büyük krediler için sağladığı kaynakların çoğunlukla konsorsiyum ile olduğunu, ülke ekonomisinin çıkarları için 6-7 bankanın bir araya geldiğini söyledi.