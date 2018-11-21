FİNANS

TBMM KİT Komisyonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir: - "Ülkemiz için ekonomik kayba neden olan şeker stokları sorun olmaktan çıkarılmıştır. 2017-2018 şeker üretim döneminde, 58 ilimizde 339 bin hektar alanda üretilen 21,1 milyon ton pancardan önceki yıla göre yüzde 8 artış ile 2,8 milyon ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir" - "2002'de 16,5 milyon ton olan pancar üretimimiz 2017'de yüzde 28 artış ile 21,1 milyon tona ulaşmıştır"

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, "Ülkemiz için ekonomik kayba neden olan şeker stokları sorun olmaktan çıkarılmıştır. 2017-2018 şeker üretim döneminde, 58 ilimizde 339 bin hektar alanda üretilen 21,1 milyon ton pancardan önceki yıla göre yüzde 8 artış ile 2,8 milyon ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, mülga Şeker Kurumu 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, sunumunda, Şeker Kurumu'nun 24 Aralık 2017 tarihli ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığını, şeker sektörünün sevk ve idaresinin Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğini hatırlattı.

Üretimden tüketime kadar şekerin planlaması, izlenmesi ve denetiminin Bakanlıkça yürütülmeye başlandığını aktaran Hasdemir, Bakanlığın ana hizmet birimi olarak kurulan Şeker Dairesi Başkanlığının 28 Mayıs'ta teşkilatlanma sürecini tamamladığını, Şeker Üretim ve Planlama Daire Başkanlığı ile Şeker İzleme, Denetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı olmak üzere 2 alt daire başkanlığından oluştuğunu anlattı.

Hasdemir, mart ayında 7103 sayılı kanun ile 4634 sayılı Şeker Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini anımsatarak, "Ülke toplam A kotasının yüzde 10'una kadar olan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası yüzde 5'e çekilmiştir. Böylece, 2002 öncesinde 465 bin ton düzeylerinde olan NBŞ üretimi bugün 135 bin ton seviyesine indirilmiştir." diye konuştu.

Temmuz ayında yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2018-2019 pazarlama yılına ilişkin şeker kotalarının 2,7 milyon ton olarak belirlendiğine dikkati çeken Hasdemir, bunun yüzde 95'inin pancar şekeri A kotası ve bu kotanın yüzde 5'inin de NBŞ olarak şirketlere tahsis edildiğini dile getirdi.

- "Çiftçilerin mağdur edilmemesi için her türlü tedbir alınmakta"

Hasdemir, NBŞ kotasının en az yarısının glikoz olarak kullanılma zorunluluğunun getirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2002'de 16,5 milyon ton olan pancar üretimimiz 2017'de yüzde 28 artış ile 21,1 milyon tona ulaşmıştır. Birim alandan pancar verimimiz ise 2002 yılı öncesinde dekara 4 ton seviyelerindeyken bugün yüzde 50 artışla 6 tonun üzerine çıkmıştır. Böylelikle yurt içi tüketime yönelik şeker ihtiyacı, yurt içi kaynaklar kullanılarak yapılan üretimle karşılanmıştır. Ülkemiz için ekonomik kayba neden olan şeker stokları sorun olmaktan çıkarılmıştır. 2017-2018 şeker üretim döneminde, 58 ilimizde 339 bin hektar alanda üretilen 21,1 milyon ton pancardan önceki yıla göre yüzde 8 artış ile 2,8 milyon ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir."

Hasdemir, şeker sektörünün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, sürdürülebilirliği ve kendine yeterli şeker üretimi için dünya şeker sektörünün yakından takip edildiğini vurgulayarak, halkın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamının yurt içinde üretilmesine yönelik çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ve sektörün sürdürülebilirliğine büyük önem verildiğini belirtti.

Bakanlık olarak şeker fabrikalarının özelleştirme sürecini yakından izlediklerini ve çiftçilerin şeker pancarı üretimini sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Hasdemir, "Çiftçilerin mağdur edilmemesi için gerekli her türlü tedbir alınmakta. Hiçbir fabrikada çiftçinin ürettiği pancarın alınmaması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Hasdemir, fabrikalarda mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemince pancar üretim sözleşmelerinin devam etme zorunluluğunun getirildiğinin altını çizerek, bu nedenle fabrikaların pancar üretiminden elde edilen ürünleri işleme ve şeker üretme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından, mülga Şeker Kurumu'nun 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokadoAlanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado
Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmetKonuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mülga Şeker Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı TBMM KİT Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.