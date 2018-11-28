TBMM KİT Komisyonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, bankanın aktif toplamlarının eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktif toplamının, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Kredi hacminin aktif toplamı içindeki payının yüzde 87 olduğuna işaret eden Öztop, bu oranın kalkınma/yatırım bankaları grubunda yüzde 75 ve bankacılık sektöründe ise yüzde 62 olarak görüldüğünü aktardı.

Kredi portföylerinde, yüzde 47 ile enerji sektörünün en büyük payı aldığına dikkati çeken Öztop, "Bugüne kadar toplam gücü 2 bin 802 megavatlık 428 enerji yatırım projesine yaklaşık 8,3 milyar liralık kredi tahsisi yapılmıştır. Bu projelerden kurulu gücü bin 830 megavatlık 254 enerji yatırımına ise 4,6 milyar lira civarında kredi ödenmiştir. Önümüzdeki dönemde de milli enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki girişimlere, destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.