FİNANS

TBMM KİT Komisyonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop: - "Bankamızın aktif toplamı, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştı ve kredi tutarı ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti" - "Kredi portföylerinde yüzde 47 ile enerji sektörü en büyük payı aldı. Toplam gücü 2 bin 802 megavatlık 428 enerji yatırım projesine yaklaşık 8,3 milyar liralık kredi tahsisi yapıldı. Bunlardan kurulu gücü bin 830 megavatlık 254 enerji yatırımına ise 4,6 milyar lira civarında kredi ödendi" - "Ekim ayı sonu itibarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde, yurt dışı kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kaynak tutarı 3,3 milyar dolar eş değerine ulaştı"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, bankanın aktif toplamlarının eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktif toplamının, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Kredi hacminin aktif toplamı içindeki payının yüzde 87 olduğuna işaret eden Öztop, bu oranın kalkınma/yatırım bankaları grubunda yüzde 75 ve bankacılık sektöründe ise yüzde 62 olarak görüldüğünü aktardı.

Kredi portföylerinde, yüzde 47 ile enerji sektörünün en büyük payı aldığına dikkati çeken Öztop, "Bugüne kadar toplam gücü 2 bin 802 megavatlık 428 enerji yatırım projesine yaklaşık 8,3 milyar liralık kredi tahsisi yapılmıştır. Bu projelerden kurulu gücü bin 830 megavatlık 254 enerji yatırımına ise 4,6 milyar lira civarında kredi ödenmiştir. Önümüzdeki dönemde de milli enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki girişimlere, destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Faiz gelirleri yüzde 72 arttı"

Öztop, ekim ayı sonu itibarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde, yurt dışı kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kaynak tutarının 3,3 milyar dolar eş değerine ulaştığının altını çizerek, ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile kaynak teminine ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gelir tabloları hakkında bilgi veren Öztop, "Faiz gelirlerimiz, özellikle kredi hacmimizdeki artışa bağlı olarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72'lik artış göstererek 465 milyon lira seviyesine ulaşmıştır. Brüt faaliyet karı ise yüzde 56'lık artışla 271 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Eylül sonu itibarıyla dönem net karımız 28,7 milyon lira olup, kredi karşılıklarındaki artış faaliyet gelirlerinin net kara yansımasını sınırlamıştır. Takipteki krediler oranında görülen gelişme ise aktif kalitesinin iyileştiğine işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

- "Teknik yardım faaliyetleri"

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının, reel sektöre sağlanan finansman imkanlarının genişletilmesi amacıyla girişim sermayesi yatırımlarını da sürdürdüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurucu ortağı olduğumuz Türkiye Yatırım İnisiyatifi'nin alt fonu olan ve 160 milyon avro büyüklüğe sahip İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (iVCi), portföyündeki fonlar üzerinden 52'si Türkiye'de olmak üzere farklı sektörlerdeki 70 şirkete yatırım gerçekleştirmiştir. Girişimciliğin geliştirilmesine verdiğimiz finansal desteğin yanında, sektör bilgimizi ve kalkınma bankacılığı tecrübemizi 'teknik yardım' şeklinde yurt içi ve yurt dışına sunmaktayız. 2011 yılında başlattığımız eğitim faaliyetleri çerçevesinde 104 eğitim programı düzenlenmiş ve 2 bin 124 katılımcıya eğitim verilmiştir. Yine aynı dönemde, kalkınma ajansları ile diğer kurum ve kuruluşlar için 91 değerlendirme raporu hazırlanmış, bu faaliyetler sonucu 5,2 milyon liralık gelir elde edilmiştir."

Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 2015-2016 yılı hesapları, genel görüşe sunuldu.

PARTNERGoogle’a AB’den şok suçlama!Google’a AB’den şok suçlama!
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldıDünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı
Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştüAsırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Halil Öztop TBMM KİT Komisyonu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.