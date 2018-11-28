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TBMM KİT Komisyonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

Komisyonda, Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü

TBMM (AA) - Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çınar, şirketin 1987 yılında İstanbul’da kurulduğunu ve aynı yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan 124 oda ve 256 yatak kapasiteli 4 yıldızlı otel inşaatının, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'den (TKYB) kullanılan kredilerle tamamlandığını belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin, 1987 yılında İstanbul’da kurulduğunu hatırlatan Çınar, aynı yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde 124 oda ve 256 yatak kapasiteli 4 yıldızlı otel inşaatına başlandığını anımsattı. Tesisin, TKYB'den kullanılan kredilerle tamamlandığını ve 1989 yılında işletmeye açıldığını ifade eden Çınar, "Arıcak AŞ tarafından 1990 yılında finansman ihtiyacının karşılanması için TKYB'den sermayeye iştirak etmesi talep edilmiştir. Bu talep üzerine şirketin mevcut 5 bin 400 lira olan sermayesinin, 7 bin 350 liraya çıkarılması ve sermayenin yüzde 51,02 oranındaki bölümünün TKYB'ye devredilmesi karara bağlanmıştır." diye konuştu.

Çınar, şirket ile TKYB'nin iştirak ve kredi ilişkisi olmak üzere iki yönlü bağı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yüzde 51 oranındaki TKYB'nin payının ihaleyle satılmasına karar verilmiş olup, diğer hissedar Hasan Arıcak'a ait hisselerle müştereken ihaleye çıkarılması benimsenmiştir. Başka alıcı çıkmadığından, banka hisselerinin Hasan Arıcak'a satışı, bu satışla birlikte firmanın kendi borcunun Hasan Arıcak tarafından üstlenilmesi ve ertelenerek tasfiyesinin sağlanması amaçlanmıştır. Ancak Hasan Arıcak sözleşme şartlarını yerine getirmemiş ve bunun üzerine 1999 yılında TKYB tarafından alacaklarının tahsili amacıyla kanuni takibe geçilmiştir."

Devam eden hukuki süreçte 2004 yılında şirket yönetiminde banka temsilcilerinin yer almasının sağlanabildiğini dile getiren Çınar, şirketin birikmiş banka borçlarını ödeyebilmesi için otel ile müştemilatının satışı ve kiralanması için ihaleye çıkıldığını anlatarak, "2012 yılında en yüksek teklif TKYB AŞ tarafından verilmiştir. Şirket ortağı tarafından ihalenin feshi davası açılmış ve 2016 yılında Yargıtay tarafından ihalenin feshine karar verilmiştir. Kiracı şirket, Nisan ayında oteli boşaltmış olup, otel bankamız koruması altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları, genel görüşe sunuldu.

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Metin Çınar TBMM KİT Komisyonu

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