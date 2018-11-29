TBMM KİT Komisyonu

Yıldırım, Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 48'inin Türk Eximbank tarafından verildiğine dikkati çekerek "170 milyar dolara ulaşan ihracatımızın yüzde 25'i bankamız tarafından finanse ediliyor. 2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamlayan Türk Eximbank, 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Böylece, ihracatımızın yüzde 26'sı bankamız tarafından desteklenmiş olacak. Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamladıklarını belirterek "Türk Eximbank 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

- "KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz"

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü ve ihracatını yüzde 10,2 artırdığını anımsatan Yıldırım, ihracatçılara verdikleri desteğin aynı dönemde yüzde 19 artış göstermesinin büyük başarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, bu sene sonunda da ihracata sağladıkları desteğin dolar bazında yüzde 13-14 artmasını öngördüklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de 70 binin üzerinde ihracatçı var ancak 3 yıldan fazla süredir ihracat yapan firma sayısı 15 bin seviyesinde. 2017 yılına 7 bin 700 ihracatçıyla başlamıştık. Bugün itibarıyla 10 bin 900 olduk, yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçı firmaya ulaşmak. KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz. Türk lirası kredilerimizi sadece KOBİ'lere kullandırıyoruz. 2017'de çalıştığımız firmaların yüzde 53'ü KOBİ iken, bugün itibarıyla bu oran yüzde 69'a yükseldi."

- "Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketiyiz"

Türkiye İhracat Kredi Bankası olarak ihracatçıların, yurt dışı müteahhitlik projesi yapan şirketlerin ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunanların ihtiyacı olan her türlü ürünü sunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini tek çatıda veren bankanın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduğuna işaret etti.