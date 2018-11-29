FİNANS

TBMM KİT Komisyonu

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamlayan Türk Eximbank, 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak" - "Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz" - "İhracatını sigorta ettirmeyen, kendisini kur riskine karşı koruma altına almayan firmaları desteklemek istemiyoruz"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamladıklarını belirterek "Türk Eximbank 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Eximbank'ın 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Bankanın faaliyet ve hedeflerine ilişkin sunum yapan Yıldırım, 32 yıldır döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank'ın sistemde mevcut 52 banka içinde kredi büyüklüğü açısından 8. sırada yer aldığını ifade etti.

Yıldırım, Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 48'inin Türk Eximbank tarafından verildiğine dikkati çekerek "170 milyar dolara ulaşan ihracatımızın yüzde 25'i bankamız tarafından finanse ediliyor. 2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamlayan Türk Eximbank, 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Böylece, ihracatımızın yüzde 26'sı bankamız tarafından desteklenmiş olacak. Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz"

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü ve ihracatını yüzde 10,2 artırdığını anımsatan Yıldırım, ihracatçılara verdikleri desteğin aynı dönemde yüzde 19 artış göstermesinin büyük başarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, bu sene sonunda da ihracata sağladıkları desteğin dolar bazında yüzde 13-14 artmasını öngördüklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de 70 binin üzerinde ihracatçı var ancak 3 yıldan fazla süredir ihracat yapan firma sayısı 15 bin seviyesinde. 2017 yılına 7 bin 700 ihracatçıyla başlamıştık. Bugün itibarıyla 10 bin 900 olduk, yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçı firmaya ulaşmak. KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz. Türk lirası kredilerimizi sadece KOBİ'lere kullandırıyoruz. 2017'de çalıştığımız firmaların yüzde 53'ü KOBİ iken, bugün itibarıyla bu oran yüzde 69'a yükseldi."

- "Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketiyiz"

Türkiye İhracat Kredi Bankası olarak ihracatçıların, yurt dışı müteahhitlik projesi yapan şirketlerin ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunanların ihtiyacı olan her türlü ürünü sunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini tek çatıda veren bankanın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduğuna işaret etti.

Yıldırım, ihracatta önde gelen illerde örgütlenme çalışmaları kapsamında şube sayısını 12'ye, irtibat bürosu sayısını ise 15'e yükselttiklerini aktararak öncelikli olarak 20 şubeye ulaşmak istediklerini anlattı.

İhracatçıların talepleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli kredilerin bakiyesini artırmaya da özen gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl yüzde 36 olan orta ve uzun vadeli kredi bakiyesini bilançomuzda yüzde 38'e yükselttik, bunu yüzde 40'ın üzerine taşımayı hedefliyoruz." dedi.

- Tarım sektörüne 200 milyon dolar ilave kaynak

Tarıma dayalı kredi kullanan ve bazı dönemlerde daha fazla finansmana ihtiyaç duyan ihracatçıların geçen ay bankaya bu taleplerini ilettiğini dile getiren Yıldırım, "Pamuk alımı yapmak isteyen tekstil sanayicilerimizden gelen bu talep bize makul geldi. Yeni bir çalışma başlattık. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın kamuoyuna duyurduğu gibi artık mevsiminde daha fazla ihracat kredisi kullanmak isteyen tarım sektörü ihracatçılarına öncelik tanıyacağız. Bu sene için bu amaçla 200 milyon dolar ilave kaynak ayırdık." dedi.

Yıldırım, ihracatçıların kur ve döviz riskinden korunması için de gerekli çalışmaları yaptıklarına dikkati çekerek daha önce sınırlı ölçüde verdikleri kur riskine karşı korunma enstrümanları uygulamasının kapsamını genişlettiklerini söyledi.

İhracatçılarla Haziran 2017 itibarıyla doğrudan çalışmaya başladıklarını anımsatan Yıldırım, "İhracatını sigorta ettirmeyen, kendisini kur riskine karşı koruma altına almayan firmaları desteklemek istemiyoruz ancak firmalarımızın geçmişten gelen alışkanlıkları var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Kredi takip oranlarının genelinin diğer bankacılık sistemine göre oldukça düşük olduğunu bildiren Yıldırım, bunda teminat mektubu şartının rol oynadığını kaydetti.

PARTNERPorno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!Porno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!
Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptıSuzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı
Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacakMahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat kredileri KİT Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.