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TBMM KİT Komisyonu

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürlüğünün, 2015-2016 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi - DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak: "İstanbul Havalimanı'nda yer tesliminin yapıldığı günden 29 Ekim'e kadar toplam 220 bin kişi istihdam edildi. Buradaki işçilerden 30'u iş kazasıyla, 25'i de doğal koşullarla hayatını kaybetti" - "Havalimanındaki eylemlerdeki tutuklamalar bizi de çok üzdü. Söz konusu olayda gözaltına alınan 61 kişinden 31'i tutuklandı, 30'u serbest bırakıldı"

TBMM (AA) - TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, 2015-2016 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, genel müdürlüğün 1933'te faaliyete başladığını anımsatarak, DHMİ'nin faaliyetteki 56 havalimanından 49'unu bir fiil işlettiğini söyledi.

Ocak, emniyetli, düzenli ve en az gecikmeyle uçuşların gerçekleştirilmesi için 33'ü radar sistemi olmak üzere 393 hava seyrüsefer yardımcı sisteminin bulunduğunu dile getirerek, Türk hava sahasının kesintisiz izlendiğini kaydetti.

Hava yolu uçuş istatistiklerine ilişkin bilgi veren Ocak, geçen yılın sonu itibarıyla toplam yolcu dağılımına bakıldığında 64 milyon yolcuyla Atatürk Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını söyledi.

Ocak, Atatürk Havalimanı'nı 31,3 milyon yolcuyla Sabiha Gökçen Havalimanı, 25,9 milyon yolcuyla Antalya Havalimanı, 15,8 milyon yolcuyla Ankara Esenboğa Havalimanı, 12,8 milyon yolcuyla da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın takip ettiğini belirtti.

Ocak, toplam yatırım maliyeti 7,2 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'na, 1 Ocak 2019 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm uçuşların kaydırılacağını söyledi.

Ocak, havacılığın merkezinin batıdan doğuya kaydığını dile getirerek, "Milli havayolu şirketimiz THY'ye, İstanbul Havalimanı, ciddi avantaj sağlayacak." ifadesini kullandı.

Çukurova Havalimanı'nın alt yapı ve üst yapı olarak iki bölümde yapıldığını anlatan Ocak, fiyat artışları, döviz bazındaki yükselmeler dolayısıyla alt yapı inşaatında ilerlemenin yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

- "İstanbul Havalimanı için 4,5 milyar avroluk şartlı borç üstlenimi yapıldı"

Komisyon üyelerinin İstanbul Havalimanı'nın yer tesliminde neden gecikme olduğuna ilişkin sorusuna Ocak, bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını, sözleşmenin imzalanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğünden izin talebinde bulunduklarını ancak Genel Müdürlüğünün proje bilgileri olmadan söz konusu iznin verilmediğini söyledi.

Projelerin tamamlanmasının ardından iznin alındığını ifade eden Ocak, daha sonra yer tesliminin yapıldığını anlattı.

İstanbul Havalimanı projesinde hazine garantisinin olmadığına dikkati çeken Ocak, mevzuat gereğince 5,9 milyar avroluk projenin, 4,5 milyar avroluk kısmına inşaatın durması halinde yatırıma bedelsiz el konulması anlamına gelen "şartlı borç üstlenim garantisi" verildiğini söyledi.

DHMİ'nin ücret tarifelerine yapılan zammın sorulması üzerine Ocak, bu zammın yüzde 20 ile sınırlı tutulduğunu kaydetti.

Ocak, Atatürk Havalimanı'nın geleceğine ilişkin olarak da İstanbul Havalimanı şartnamesinde bu konuda iki hüküm bulunduğunu bildirdi. Bunlardan birincisinin, Atatürk Havalimanı'nın yolcu ve ticari uçak trafiğinin İstanbul Havalimanı'na kaydırılması, ikincisinin de Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi olan TAV'ın alt kiracılarının mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülükleriyle İstanbul Havalimanı'na devredilmesi olduğunu söyledi.

Ocak, Atatürk Havalimanı'nda, uçak ve yolcu trafiğinin İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından eğitim, bakım onarım ve müstakil kargoculuk ile genel havacılık uçuşlarının gerekçekleştirileceğini bildirdi.

- "Yazıcıoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan kazada DHM'nin ilgilisi yok"

Komisyon üyelerinin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını gündeme getirmesi üzerine çıkan tartışma nedeniyle AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP'lileri siyaset yapmakla suçladı. Daha sonra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Vicdansızsınız" diyerek, salondan ayrıldı.

Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, komisyon çalışmasına 10 dakika ara verdi.

Ocak, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazada DHMİ'nin ihmalinin olup olmadığına ilişkin soruya, söz konusu kazanın, DHMİ ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.

- "KÖİ'den 22,2 milyar lira gelir elde edildi"

İstanbul Havalimanı'nda 2015'te yer tesliminin yapıldığı günden 29 Ekim'e kadar toplam 220 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Ocak, 30 işçinin iş kazasıyla, 25 işçinin de doğal koşullarla hayatını kaybettiğini belirtti.

Havalimanındaki eylemlerdeki tutuklamaların kendilerini de üzdüğünü anlatan Ocak, olayda gözaltına alınan 61 kişinden 31'inin tutuklandığını, 30'unun da serbest bırakıldığını kaydetti.

Ocak, 18 kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerinden elde edilen gelirin 22,2 milyar dolar, ödenen garantilerin 112 milyon dolar olduğuna dikkati çekerek, bundan sonra alacakları tutarın 27,6 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Daha sonra DHMİ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

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DHMİ Funda Ocak istanbul havalimanı TBMM KİT Komisyonu

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