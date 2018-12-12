Ocak, Atatürk Havalimanı'nı 31,3 milyon yolcuyla Sabiha Gökçen Havalimanı, 25,9 milyon yolcuyla Antalya Havalimanı, 15,8 milyon yolcuyla Ankara Esenboğa Havalimanı, 12,8 milyon yolcuyla da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın takip ettiğini belirtti.

Ocak, emniyetli, düzenli ve en az gecikmeyle uçuşların gerçekleştirilmesi için 33'ü radar sistemi olmak üzere 393 hava seyrüsefer yardımcı sisteminin bulunduğunu dile getirerek, Türk hava sahasının kesintisiz izlendiğini kaydetti.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, genel müdürlüğün 1933'te faaliyete başladığını anımsatarak, DHMİ'nin faaliyetteki 56 havalimanından 49'unu bir fiil işlettiğini söyledi.

TBMM KİT Komisyonu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

Projelerin tamamlanmasının ardından iznin alındığını ifade eden Ocak, daha sonra yer tesliminin yapıldığını anlattı.

Komisyon üyelerinin İstanbul Havalimanı'nın yer tesliminde neden gecikme olduğuna ilişkin sorusuna Ocak, bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını, sözleşmenin imzalanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğünden izin talebinde bulunduklarını ancak Genel Müdürlüğünün proje bilgileri olmadan söz konusu iznin verilmediğini söyledi.

- "İstanbul Havalimanı için 4,5 milyar avroluk şartlı borç üstlenimi yapıldı"

Çukurova Havalimanı'nın alt yapı ve üst yapı olarak iki bölümde yapıldığını anlatan Ocak, fiyat artışları, döviz bazındaki yükselmeler dolayısıyla alt yapı inşaatında ilerlemenin yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Ocak, toplam yatırım maliyeti 7,2 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'na, 1 Ocak 2019 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm uçuşların kaydırılacağını söyledi.

İstanbul Havalimanı projesinde hazine garantisinin olmadığına dikkati çeken Ocak, mevzuat gereğince 5,9 milyar avroluk projenin, 4,5 milyar avroluk kısmına inşaatın durması halinde yatırıma bedelsiz el konulması anlamına gelen "şartlı borç üstlenim garantisi" verildiğini söyledi.

DHMİ'nin ücret tarifelerine yapılan zammın sorulması üzerine Ocak, bu zammın yüzde 20 ile sınırlı tutulduğunu kaydetti.

Ocak, Atatürk Havalimanı'nın geleceğine ilişkin olarak da İstanbul Havalimanı şartnamesinde bu konuda iki hüküm bulunduğunu bildirdi. Bunlardan birincisinin, Atatürk Havalimanı'nın yolcu ve ticari uçak trafiğinin İstanbul Havalimanı'na kaydırılması, ikincisinin de Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi olan TAV'ın alt kiracılarının mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülükleriyle İstanbul Havalimanı'na devredilmesi olduğunu söyledi.

Ocak, Atatürk Havalimanı'nda, uçak ve yolcu trafiğinin İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından eğitim, bakım onarım ve müstakil kargoculuk ile genel havacılık uçuşlarının gerekçekleştirileceğini bildirdi.