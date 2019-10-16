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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşüldü

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez: - "Milli Piyango lisansının özel sektöre devrinin ardından, Milli Piyango İdaresinin görevi artık denetleme ve düzenlemedir. İdare lağvedilmeyecektir" - "Ülkenin bir numaralı fonlanma kurumu Hazine'dir. TVF'nin hiçbir suretle Türkiye Hazinesi'nin yerine geçme, rolünü alma amacı yoktur" - "TVF, hiçbir varlığını teminat göstermemiştir ve fonlanmak için de göstermeyecektir"

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Milli Piyango lisansının özel sektöre devrinin ardından, Milli Piyango İdaresinin görevi artık denetleme ve düzenlemedir. İdare lağvedilmeyecektir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanarak "Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları"nın görüşmelerini tamamladı.

Görüşmelerde söz alan İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın kurumun değişen logosunda Türkçede olmayan "W" harfinin bulunmasına yönelik eleştirisi üzerine Sönmez, logonun hem Türkçe hem de İngilizceyi temsil ettiğini belirtti. Sönmez, logonun, hem Türkçe 'Türkiye Varlık Fonu', hem de İngilizce 'Turkey Wealth Found' isimlerini temsil ettiğini aktararak "Yurt dışı piyasalardaki muhatapların İngilizce anlamasından dolayı iki anlamı ayna anda ifade eden logo seçildi." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da fon ve fon şirketinin denetim raporlarının ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiğini belirterek kurumun kamu adına Sayıştay denetimine tabi olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de fonla çok büyük ekonomik değerlerin ülkeye kazandırılacağını söyledi.

Genel Müdür Sönmez de milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt vererek kurumun geçen yıla ilişkin denetim raporunun geciktiğini ve bunun da bazı iştiraklerin yurt dışı iştiraklerine ilişkin raporların kendilerine geç gelmesinden kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Başkan Elvan da 2019 yılı raporunda gecikme yaşanmamasını, denetim raporunun gelecek yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasını, ekim ayında da komisyonun önüne gelmesini talep etti.

- "Hiçbir varlığımızı teminat göstermedik"

Fonun kuruluş amacına yönelik sorular üzerine Sönmez, ülkenin bir numaralı fonlanma kurumunun Hazine olduğunu belirterek, "TVF'nin hiçbir suretle Türkiye Hazinesi'nin yerine geçme, rolünü alma amacı yoktur." diye konuştu.

Fonun, kendi amaçları için borçlandığına işaret eden Sönmez, fonun, hiçbir varlığını teminat göstermediğini ve fonlanmak için de göstermeyeceğini vurguladı. Sönmez, finansman piyasasına ilk defa çıktıkları için Hazine garantisi aldıklarını ve amaçlarının bu garantiyi kaldırmak olduğunu söyledi.

Sönmez, kamu bankalarına konulan 3,7 milyar avroluk sermayenin Hazine'den alınan devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla gerçekleştiğini ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir kaynağın burada kullanılmadığını kaydetti.

Fonun İstanbul Finans Merkezi'nden yaptığı alımın rayiç bedelin altında gerçekleştiğine işaret eden Sönmez, "Bu konu, ilgili yılların denetimlerinde de ilgili denetçi arkadaşlara sunulacaktır. Buradaki amaç bir inşaat projesi değildir. Benim kafamdaki en büyük soru şu: 2022'de bu ekosistemi nasıl yaşanır hale getireceğiz? Geceleri kalkıyorum kafamda bu soru var. Bu konudaki mevzuat ve regülasyon nasıl olacak? Bir yabancı geldiğinde nasıl hemen çalışma izni alacak? Bunların üzerinde kafa yoruyoruz." diye konuştu.

Sönmez, TVF'ye devredilen Hazine'ye ait 46 taşınmaza ilişkin olarak ilgili kurumlarla protokol imzaladıklarını ve kendilerinin sadece kira tahsilatı yaptığını belirterek "Bu emlaklar, devletin elindeki emlak portföyünün kum tanesidir. Bu emlaklar bize devredildi diye ne devlet bütçesine zarar gelir ne de fon ihya olur. Amacımız, kira bedelleriyle işletme giderlerini karşılamak." ifadesini kullandı.

- "Milli Piyango İdaresi regülatör konumuna gelmiştir"

Milli Piyango lisansının özel sektöre devrine yönelik sorular üzerine de Sönmez, lisansın 47 yıllık sahibinin devlet olduğunu ve öyle kalacağını ifade ederek bu kurumu herhangi birine satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

Sönmez, Milli Piyangonun iptal edilen ihale değerinin 2,75 milyar dolar, yapılan ihalenin bugünkü değerinin ise 5 milyar dolar olduğunu belirterek teminat mektuplarının, ciro taahhüdüne ulaşılmaması halinde nakde çevrilebileceğini ve bu taahhüde iki senede ulaşılmaması halinde sözleşmeyi iptal etme haklarının bulunduğunu anlattı.

Türkiye Varlık Fonunun Rekabet Kanunu'ndan muaf olduğunu ancak Rekabet Kurumunun resen inceleme yapma yolunun açık olduğunu ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Milli Piyango lisansının devriyle Milli Piyango İdaresinin görevi artık denetleme ve düzenlemedir. İdare lağvedilmeyecektir. Milli Piyango İdaresi bugün regülatör konumuna gelmiştir. İdarenin kendi iç organizasyonu buna göre düzenleniyor. Eğer bir şekilde kanunsuz bir oyun, herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse Milli Piyango İdaresi denetçi ve regülatör göreviyle konuyu takip edecek."

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye varlık fonu Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez

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