TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşülüyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Fon olarak hedefimiz, kurumu olgunlaştırıp devletin bütçesine temettü yoluyla azalmayan bir kaynak yapısını koyabilmek." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanarak, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları'nın görüşmelerine başladı. Geçen sene yapılması planlanan ancak ertelenen 2016-2017 dönemini içeren bağımsız denetim raporları, bugün ilk kez komisyonda ele alındı. Komisyon Başkanı Elvan, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 2018 yılı yerine sadece 2016 ve 2017 yılı denetim raporlarının görüşülmesine yönelik eleştirileri üzerine 2018 yılı raporunun 1-1,5 ay sonra tamamlanacağını ve raporun o zaman değerlendirileceğini söyledi. Elvan, "2018 yılı raporunun kasım ayında bize ulaşması halinde komisyonu hemen toplayıp bu yıl içinde bu raporu görüşeceğiz." dedi.

- "Singapur ve Malezya'daki fon modeline benziyoruz" Komisyonda sunum yapan Türkiye Varlık Fonu AŞ Genel Müdürü Sönmez, dünyada, ihracat ve petrol fazlası gibi kaynaklar üzerine dayalı fonlar, emeklilik fonları ve Asya'da gelişen varlığa dayalı kalkınma fonları bulunduğunu belirterek, TVF'nin de varlığa dayalı kalkınma fonu kategorisinde olduğunu söyledi. Sönmez, TVF'nin daha çok Singapur ve Malezya'daki modele benzediğine işaret ederek, "Bu fonların güzel tarafı şu; petrolünüz, kaynağınız bir gün azalabilir ama varlık fonları, değerleri katlanan şekilde büyüyen bir yapı. Varlık fonuna neden ihtiyaç duyuluyor? Bizim hedefimiz, kurumu olgunlaştırıp devletin bütçesine temettü yoluyla azalmayan bir kaynak yapısını koyabilmek." diye konuştu. Varlık fonunun ne olduğuna ilişkin sorulara da açıklık getiren Sönmez, fonun bir banka olmadığını, kredi vermediğini, ancak fonun iştirakleri içinde bankaların olabileceğini belirtti. Fonun Hazinenin görevlerini de üstlenmediğini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti: