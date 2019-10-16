TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşülüyor

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile Ortak Yatırım Fonu kurmak üzere yola çıktıklarını belirterek, "Toplam fon tutarı 900 milyon avro, ilk kapanışı 200 milyon avro olacak. Sözleşmelerin nihai şekillerini vermek üzereyiz, 1-1,5 aylık dönemde bu sözleşme imzalanmış, Türkiye Rusya ile beraber ortak bir fon kurulmuş olacak. Fonun yarısıyla Türkiye'ye, diğer yarısıyla da Rusya'ya yatırım yapılacak." dedi. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları görüşülmesine başlandı. Sönmez, Komisyonda yaptığı sunumda, TVF'nin stratejik yatırımlarda bulunacağını ve bu anlamda İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) önemli olduğunu aktararak, Türkiye Varlık Fonunun İFM'deki hasılat paylaşımlı projeleri devraldığını, kabaca 1,3 milyon metrekarelik alanın üçte birine yatırımcı olarak geldiğini anlattı.

Sürecin tamamlanması için paydaşlarla ortak bir çerçevede İFM'nin bitirilmesi için çalıştıklarını bildiren Sönmez, sadece inşaat değil, ekosistemin nasıl olacağına, mevzuatın nasıl oluşturulacağına dair proje üretmeye devam ettiklerini söyledi. - "Rusya ile Ortak Yatırım Fonu kurulmak üzere" Türkiye'ye yabancı sermayeyi çekmek çalıştıkları modellerden birinin ortak yatırım platformları olduğunu belirten Sönmez, "Bu kapsamda, Rusya ile Ortak Yatırım Fonu kurmak üzere yola çıktık. Toplam fon tutarı 900 milyon avro, ilk kapanışı 200 milyon avro olacak. Sözleşmelerin nihai şekillerini vermek üzereyiz, 1-1,5 aylık dönemde bu sözleşme imzalanmış olacak ve Türkiye Rusya ile beraber ortak bir fon kurulmuş olacak. Fonun yarısıyla Türkiye'ye, diğer yarısıyla da Rusya'ya yatırım yapılacak." ifadelerini kullandı. - "Toplamda 1 milyar avroluk kredi kullandık" Sönmez, fon olarak finansal piyasaları destekleyici adımlar attıklarını, geçen yıl nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber kamu bankalarının sermaye bazının güçlendirilmesi için toplam 3,7 milyar avroluk sermaye artışının yapılmasına aracılık ettiklerini dile getirerek, TVF'nin aldığı krediyi sadece ve sadece kendi ihtiyaçları için kullandığını söyledi.

Toplamda 1 milyar avroluk bir kredi kullandıklarını, bunları da dünyanın önde gelen 10 yabancı bankasından aldıklarını vurgulayan Sönmez, bu kurumların TVF'ye güvenerek belirli bir kredi limiti oluşturduğunu anlattı. Sönmez, bugün itibarıyla TVF'nin yol haritasını oluşturmuş, kurumsal kimliğini bankalara, yatırımcılara, danışmanlara ve esasında piyasanın tamamına anlatabilmiş bir kurum olduğunu ifade etti. - "TVF, Türkiye'nin en büyük konsolidasyon çalışmasını yürütmektedir" Türkiye Varlık Fonu'nun üçlü bir denetim mekanizması olduğunu dile getiren Sönmez, şöyle konuştu: "Denetimlerde en önemli konular şeffaflık ve hesap verebilirlik. Türkiye Varlık Fonu dünya standartlarında denetimin olduğu bir kurum haline gelmiştir. Bugün itibarıyla en büyük 4 denetim kurumlarından biri olan KPMG, Türkiye'nin en büyük konsolidasyon çalışmasını bitirmek üzeredir. Milletvekillerin çok haklı olarak sorduğu soruya cevap vermek isterim. '2018 denetimi neden yok?' Çünkü şu an TVF, Türkiye'nin en büyük konsolidasyon çalışmasını Ocak 2019'dan bu yana yürütmektedir. En büyük konsolidasyon dediğim şudur, 2017 denetim raporu THY ve Borsa İstanbul'un konsolide edildiği rapordur. Şirketlerin devirleri devam etmekte olduğu için denetici iki şirketin tam kontrolüne sahip olduğu görüşüyle beraber bir Türkiye Finansal Raporlama Standartları denetimi yapmıştır. TVF konsolide raporu buna baz edilmiştir. TVF ve TVF AŞ olmak üzere iki ayrı raporu vardır. 2018 denetim raporunu ekim ayı sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz. Kasım ortası itibarıyla bu rapor bitirilmiş olacaktır."

-"Şampiyonlar liginde olmamız gerekiyor" Sönmez, Türkiye Varlık Fonunun derecelendirilmesi çalışmalarına başlandığına dikkati çekerek, "TVF, uluslararası derecelendirme şirketlerinin en az birinden bir reyting derecelendirme notunu 2019 sonu olmadan alacaktır." dedi. Söz konusu bilançolar ve derecelendirme notunun kamuoyuna internet sitesinden sunulacağına dikkati çeken Sönmez, "Bizim şampiyonlar liginde olmamız gerekiyor. Rakiplerimiz şampiyonlar liginde. O ligin de belli kuralları var. TVF o kurallara uygun şekilde, ayakları yere basan ve nereye gitmek istediğini net şekilde bilen ve ifade eden bir kurum olacaktır." ifadesini kullandı. - Denetçi bulgularına yanıt Sönmez, 2017 denetim raporlarındaki 4 ana denetçi bulgularına da açıklık getirerek, bunlardan ilkinin TVF'den THY'ye 4,6 milyon dolar artı KDV bedelle devredilen 4 uçakla ilgili olduğunu söyledi. Sönmez, bu konuda denetçilerce tenkit edilecek hususa rastlanmadığını söyledi. İkinci bulgunun Savunma Sanayi Destekleme Fonuna ait 3 milyar liralık kaynağın Türkiye Varlık Fonuna devri ve geri iadesi olduğuna dikkati çeken Sönmez, kararda 3 milyar liralık bedel belirlenmesine rağmen fiilen 1 milyar lira devredildiğini, ilgili kaynağın neması ile beraber iade edildiğini, denetim ekibinin tenkit edilecek herhangi bir işlem bulunmadığını belirtti.