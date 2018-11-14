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TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde bir sunum yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş aşamasında Türkiye’nin zorlandığını ve treni yakalayamadığını belirterek, “Bilgi toplumunu ise zamanla yakalamamız gerekiyor.

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde bir sunum yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş aşamasında Türkiye’nin zorlandığını ve treni yakalayamadığını belirterek, “Bilgi toplumunu ise zamanla yakalamamız gerekiyor. Biz hepimiz dijital göçmeniz” dedi.
Sunumunu, endüstri toplumundan, post endüstri toplumuna geçişte; esneklik, yakınsama, ağ yapısı ve güvenlik kavramları konusundaki dört ana başlık üzerine kuran Eczacıbaşı, şu görüşlere yer verdi:
“Analog dünyadan bilişim toplumuna geçişte Berlin Duvarı’nın yıkıldığı ve internetin hayatımıza girdiği tarih olan 1989 yılını milat olarak alıyoruz.
“Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş aşamasında Türkiye zorlandı ve treni yakalayamadı. Bilgi toplumunu ise zamanla yakalamamız gerekiyor.
“Biz hepimiz dijital göçmeniz. Sadece biz değil, çocuklarımız ve torunlarımız da dijital göçmen ve öyle olmaya devam edecekler, çünkü bu dünyanın yerlisi, sanki yok. Anlamak, sürekli çaba gerektiriyor.
“Bugün ilkokulda eğitim gören geçlerin yüzde 65’inin seçeceği meslekler, henüz var olmayanlar. Planlama ve öngörü dönemi geride kaldı. Yeni paradigmaya ayak uydurabilmenin tek yolu esnemeyi becerebilmek. Bu da yaşam boyu öğrenme ile mümkün.
“Küreselleşme, son 25 yılda 1 milyarı aşkın insanı yoksulluktan kurtardı. Küresel ticarette bakıldığında dünya ticaretine yön veren gelişmiş 20 ülke içerisinde 1980 yılında ABD’nin payı yüzde 18.4, Çin’in payı ise yüzde 1.4 iken, 2015 yılında ABD’nin payı yüzde 15.9’a gerilerken, Çin’in payı ize yüzde 17.2’ye yükseldi.
“Yaratıcı yıkıcılık veya yıkıcı yaratıcılık olarak Türkçe’ye tercüme edilen ‘disruption’ kavramı hayatımızda yer alıyor.
“Bundan 10 yıl önce Bitcoin ortaya çıktı ve kısa bir süre sonra ne olduğunu duyduk. Blockchain ve Bitcoin’in ‘disruption’ kavramının en iyi örneği olduğunu düşünüyorum. Zaman içinde gördük ki Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip. Tabii ki henüz bu durum gerçekleşmedi fakat etme tehdidiyle karşımızda”
Geleceğin dünyasında iyisiyle kötüsüyle bizi nelerin beklediğini “Daha Yeni Başlıyor” kitabında ele alan Eczacıbaşı, kongredeki sunumunda akıllı şehirler, yapay zeka, bilgisayar korsanlığı gibi günümüzün sıcak konularına da değindi. Faruk Eczacıbaşı, konuşmasının ardından “Daha Yeni Başlıyor” isimli kitabının imza etkinliğine katıldı. (Fotoğraflı)

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalımTBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalımTBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalımTBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

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