TBV ve SAS'ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesinde “Eğitici Eğitimler”

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve SAS’ın, Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturduğu “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi, “Eğitici Eğitimler” ile devam ediyor.

TBV ve SAS’ın söz konusu projesi, yeni eğitim döneminde üniversitelerin veri bilimiyle ilgili en temel ve önemli konuları bir ders kapsamında öğrencilerine sunmasını sağlayacak olan “Eğitici Eğitimleri” ile Türkiye’nin farklı noktalarından pek çok gencin veri bilimi alanında bilgilere erişme fırsatına sahip olmasını amaçlıyor.

Eğitimin ilk ayağında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde farklı mühendislik ve fen bilimleri fakültesi bölümlerinde öğretim görevlisi olan 11 akademisyen, SAS İstanbul ofisinde SAS uzmanlarından eğitim alacak.

İlk etapta bir dönemlik bir dersi kapsayacak olan eğitimi bir sonraki aşamaya çıkararak, öğrencilerine iki dönemlik daha kapsamlı bir program sunmak isteyen üniversiteler için de gelecek dönemin başında farklı bir eğitim programı uygulanacak.

“İstanbul’da pilot olarak başlayan projeyi Anadolu’daki illere de taşıyarak, Türkiye’nin her yerine ulaşmayı ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi hedeflediğimizi aktarmıştık” diyen SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitici Eğitimleri çalışmamızla bu hedef doğrultusunda ilk adımımızı atmış olduk. İlk aşamada önde gelen üniversitelerden 11 akademisyen ile çalıştığımız bu eğitimlerle, yakın gelecekte Anadolu’da daha çok üniversiteye ulaşarak, teknolojik rekabette bizi öne taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

“İhtiyacımız olan nitelikli insan kaynağına hızla ulaşmamız adına önemli bir adım”

Türkiye’nin, geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olması için veri bilimi, analitik, yazılım ve programlama gibi alanlarda yeterliliğe sahip dijital teknoloji geliştirici yetiştirilmesi gerektiğine değinen TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı de şu değerlendirmeyi yaptı:

“TBV olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü desteklemek ana misyonu ile gerçekleştirdiğimiz projeler arasında önemli bir yeri olan ‘Dijital Teknoloji Geliştiriciler’ projesi ile Veri Bilimi ve Yapay Zeka ana başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek bireylerin yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Daha çok gence ulaşmak için başlattığımız ‘Eğitici Eğitimleri’ çalışması da bu alanda ihtiyacımız olan nitelikli insan kaynağına hızla ulaşmamız adına önemli bir adım.”

