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TCDD 163 yaşında

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" güzergahında gerçekleştirilecek turne Ankara Garı'ndaki törenle başladı

TCDD'nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" güzergahında düzenlenecek turne Ankara Garı'ndaki törenle başladı.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, törendeki konuşmasında, tarihi 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başlayan Türk demir yolunun 163. kuruluş yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çağlar, TCDD'nin sadece bir demir yolu kuruluşu değil aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği karargah konumunda olduğunu vurguladı. Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

"Gurbetten gelen mektubu taşıyan bir kara tren, Anadolu'yu Akdeniz'den dünyaya açan liman, Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştiren tünel, deniz aşırı ülkelere gidecek malların depolandığı stratejik merkez, kıtaları birbirine bağlayan yüksek hızlı demir ağlar ve niceleridir."

TCDD'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de, çok büyük görev ve sorumluluklar üstlenerek, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının lokomotifi olmaya devam ettiğini aktaran Çağlar, "Demir yolları bu ülkeyi uygarlık ve refah ışıklarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir." dedi.

Çağlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki yürüyüşte demir yolu aşkını yüreklerinde hissederek çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmanın ardından konser veren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamındaki konserlerini 28 Eylül'e kadar sırasıyla Erzincan, Erzurum, Kars ve Sivas Divriği'de yineleyecek.

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