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TCDD Taşımacılık AŞ'den Ramazan Bayramı'nda ek sefer

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ'den Ramazan Bayramı'nda ek sefer

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 14 ve 17 Haziran'da ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yapılacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara ile İstanbul (Pendik) arasında karşılıklı ilave YHT seferleri gerçekleştirilecek.

14 ve 17 Haziran'da Ankara-İstanbul (Pendik) arasında karşılıklı işletilecek YHT'ler, Ankara'dan 13.25'te İstanbul'dan 18.45'te hareket edecek. İlave yüksek hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında bin 644 kişilik yolcu kapasitesi sağlanacak.

Ayrıca Ramazan Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm YHT seferlerinin biletleri 23-29 Haziran'ı kapsayacak şekilde satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
ek sefer taşımacılık aş TCDD YHT

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