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TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun: - "Milli sinyalizasyon, milli elektrikli tren setleri çalışmalarımız sürüyor. Bununla alakalı Türkiye'den artık marka çıkarmayı, bunu da hem ülkemiz ihtiyaçları hem de dünyaya pazarlıyor olabilmeyi amaçlıyoruz" - "Bu teknolojilerle demir yolu emniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu. Özellikle son zamanlarda nesnelerin interneti, derin öğrenme, yapay zeka bunları da kullanarak teknoloji yoğun bir altyapıyı ülkemize kazandırmak istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Milli sinyalizasyon, milli elektrikli tren setleri çalışmalarımız sürüyor. Bununla alakalı Türkiye'den artık marka çıkarmayı, bunu da hem ülkemiz ihtiyaçları hem de dünyaya pazarlıyor olabilmeyi amaçlıyoruz." dedi.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki TÜSSİDE Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı'nda konuşan Uygun, Türkiye'de TCDD'nin eski bir tarihi olduğunu belirterek, 1856 yılında başlayan bir demir yolu hikayeleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda demir yollarının öncelikli politika olarak benimsendiğini ifade eden Uygun, bugüne kadar da yatırımlarla sektörün hızla geliştiğini kaydetti.

Uygun, kurumsal ve teknolojik olarak öncü olmak için TÜBİTAK'ta olduklarını dile getirerek, "Yapılacak bu çalıştayda belirlenen konular üzerinde çalışma grupları oluşturacağız. Demir yolu sektörü için kullandığımız ürünleri ülkemiz sanayisine mal edeceğiz. Hem ülkemiz ihtiyaçları hem de bunları dünyaya nasıl pazarlarız, bunun da öncülüğünü yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

- "Demiryolu sektöründe ülkemizi söz sahibi yapmaya çalışacağız"

Şu ana kadar yeni açılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla Türkiye'nin nüfus açısından büyük bir bölümüne hizmet verdiklerini anlatan Uygun, yapım aşamasındaki yeni hatları hızla tamamlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Uygun, bunların büyük yatırımlar olduğunu aktararak, "Bütün gücümüzle bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burada kullanılan teknolojilerin bir kısmı yurt dışından temin ettiklerimiz. Bunları da ülkemize mal etmek için Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. TÜBİTAK bize burada ev sahipliği yaparak bize destek sağlayacak. Savunma sanayisinde olduğu gibi demir yolu sektöründe de ülkemizi söz sahibi yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Milli sinyalizasyon, milli elektrikli tren setleri çalışmalarının devam ettiğini belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Milli sinyalizasyon, milli elektrikli tren setleri çalışmalarımız sürüyor. Bununla alakalı Türkiye'den artık marka çıkarmayı, bunu da hem ülkemiz ihtiyaçları hem de dünyaya pazarlıyor olabilmeyi amaçlıyoruz. Şu anda dünya demir yolu sektörü konusunda çok büyük bir yarış var. Özellikle Afrika'sından tutun, Uzak Doğu'suna varana kadar. Buraların hepsi pazar bizim için, biz eğer hızlı koşarsak eğer bunu içselleştirirsek bu teknolojilere sahip olursak bu pazarlarda da söz sahibi oluruz. 2023 hedefleri için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu teknolojilerle demir yolu emniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu. Özellikle son zamanlarda nesnelerin interneti, derin öğrenme, yapay zeka bunları da kullanarak teknoloji yoğun bir altyapıyı ülkemize kazandırmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Uygun demiryolu TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı

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