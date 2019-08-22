TCDD'den acele kamulaştırma

Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu Projesi'nin Nurdağ-Başpınar kesimi kapsamında, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın TCDD tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, kamulaştırılacak taşınmazların listesi de yer aldı.

