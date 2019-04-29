FİNANS

TCDD'den ilaçlama uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'daki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacak - Vatandaşların, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün bu sahalara yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanları otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları gerekiyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'daki demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor. Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.

İlaçlama programı şöyle:

- 2 Mayıs, Kayseri sınırlarındaki Gömeç ve Sarıoğlan arası demiryolu hat kesimi ve istasyon sahaları

- 3 Mayıs, Kayseri ve Sivas il sınırlarındaki Sarıoğlan-Şarkışla arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 6-13 Mayıs, Sivas'daki Şarkışla-Sivas-Yenikangal-Divriği-İliç arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 14 Mayıs, Sivas ve Erzincan il sınırlarındaki İliç- Kemah arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 15-16 Mayıs, Erzincan'daki Kemah-Erzincan-Çadırkaya arası hat kesimleri ve istasyon sahaları

- 17 Mayıs, Erzincan ve Erzurum il sınırlarındaki Çadırkaya-Aşkale arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 20-21 Mayıs, Erzurum'daki Aşkale-Erzurum-Köprüköy arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 22 Mayıs, Erzurum ve Kars il sınırlarındaki Köprüköy-Topdağ arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 23-27 Mayıs, Kars'daki Topdağ-Selim-Kars-Akyaka arası hat kesimleri ve istasyon sahaları

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TCDD TCDD'den ilaçlama uyarısı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)

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