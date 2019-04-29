TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'daki demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor. Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.

İlaçlama programı şöyle:

- 2 Mayıs, Kayseri sınırlarındaki Gömeç ve Sarıoğlan arası demiryolu hat kesimi ve istasyon sahaları

- 3 Mayıs, Kayseri ve Sivas il sınırlarındaki Sarıoğlan-Şarkışla arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 6-13 Mayıs, Sivas'daki Şarkışla-Sivas-Yenikangal-Divriği-İliç arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 14 Mayıs, Sivas ve Erzincan il sınırlarındaki İliç- Kemah arası hat kesimi ve istasyon sahaları