TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Afyonkarahisar-Kütahya-Denizli-Isparta-Burdur-Eskişehir-Balıkesir il ve ilçe sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 3-11 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor.

Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.

İlaçlama programı şöyle:

3 Mayıs: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisindeki Dinar-Kaklık arası hat kesimi ve istasyon sahaları

4 Mayıs: Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur il sınırları içerisindeki Dinar-Gümüşgün-Burdur arası hat kesimleri ve istasyon sahaları

5 Mayıs: Isparta il sınırları içerisindeki Gümüşgün, Bozanönü-Isparta arası hat kesimi ve Göltaş, Bozanönü İstasyon ve Isparta Garı sahaları