TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Mersin-Adana-Osmaniye-Hatay sınırları içindeki demir yolu hatları ve istasyonlarında 20-24 Mayıs'ta otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana-Osmaniye-Hatay sınırları içindeki demir yolu hatları ve istasyonları, 20-24 Mayıs'ta otla mücadele kapsamında ilaçlanacak.

Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor. Bu nedenle demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün vatandaşların söz konusu sahalara yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları gerekiyor.

İlaçlama çalışmaları, Mersin ve Adana il sınırları içindeki Mersin ve Adana istasyonları arası demir yolu hattı ve istasyon sahalarında 20-21 Mayıs'ta, Adana, Osmaniye ve Hatay sınırları içindeki Adana, Toprakkale ve İskenderun istasyonları arası demir yolu hattı ve istasyon sahalarında 22-24 Mayıs'ta yapılacak.

