TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eskişehir (hariç)-Kütahya-Balıkesir (hariç) arasındaki demiryolu hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.
TCDD'den yapılan açıklamada, Eskişehir (hariç)-Kütahya-Balıkesir (hariç) arasındaki demiryolu hattında elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bu nedenle Balıkesir sınırları içerisindeki Gazellidere-Mezitler istasyonları arasındaki demiryolu hattına 2 Kasım'dan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği bildirildi.
Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadesi kullanıldı.
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