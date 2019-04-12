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TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, iki demir yolu hattı için yüksek gerilim uyarısında bulunuldu.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattının, yapımı tamamlanan Sindirler ile Dursunbey istasyonları arasındaki bölümüne ve Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice-Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale hattının, yapımı tamamlanan Çiftehan (Niğde)-Belemedik (Adana) istasyonları arasındaki bölümüne 15 Nisan itibarıyla 27 bin 500 volt yüksek gerilim verilecek.

Bu nedenle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
demiryolları TCDD yüksek gerilim

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