TCDD'nin bazı taşınmazlardaki hisseleri satılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün İstanbul-Arnavutköy'de yer alan 107 taşınmaz üzerindeki hisselerinin satışı gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların teşekküle ait hisselerinin satışı pazarlık usulüyle yapılacak.
İhale, gerek görülmesi halinde, açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.
İhaleler, mayıs, haziran ve temmuz aylarında ve gruplar halinde düzenlenecek.
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