TCMB Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

Enflasyondaki artışın ana sürükleyicilerinin temel mal ve enerji fiyatlarının olduğu aktarılan raporda, "İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendi. Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlendi. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, hizmet grubu fiyatlarının ağustosta yüzde 1,46 yükseldiği, grup yıllık enflasyonunun 11,84'e ulaştığı hatırlatılarak, yıllık enflasyonun haberleşme, ulaştırma ve lokanta-otel hizmetlerinde daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda artış kaydettiğine işaret edildi.

"Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya göre temel mal, enerji, hizmet ve altın gruplarının katkılarında sırasıyla 0,98, 0,54, 0,24 ve 0,23 puan artış gözlenmiştir. Bu dönemde gıda ve alkol-tütün gruplarının katkısında ise önemli bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin 3 aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir yükseliş gözlenmiştir. Bu dönemde ana eğilim temel mal grubunda sert bir yükseliş kaydederken, hizmet grubunda bir miktar artmıştır. Sonuç olarak, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde belirgin bir bozulma izlenmiştir."

Ulaştırma grubunda ise gerek olumlu seyreden turizm gerekse akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarındaki artışların öne çıktığı vurgulanan raporda, "Diğer hizmetler grubunda ise döviz kuruna duyarlı olan sağlık hizmetleri ile bakım-onarım kalemlerinde fiyat artışları izlenmiştir. Genel enflasyon seviyesindeki yükselişe bağlı olarak kira enflasyonundaki yukarı yönlü eğilim ağustos ayında da devam etmiştir." değerlendirmeleri yapıldı.

Raporda, aynı dönemde lokanta-otel grubunda konaklama hizmet fiyatlarının, döviz kuru gelişmeleri ve turizmdeki canlı seyre bağlı olarak yüzde 5,30 ile yüksek bir aylık artış kaydettiği, yemek hizmeti fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de sürdüğü bildirildi.

Dayanıklı ve diğer temel mallar grubundaki fiyat artışlarının, döviz kuru kaynaklı olarak genele yayılmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Fiyatları yüzde 5,49 artan dayanıklı mal grubunda, mobilyadaki yüzde 6,58, otomobildeki yüzde 5,99 ve beyaz eşyadaki yüzde 5,17 yüksek fiyat artışları öne çıkmıştır. Diğer temel mallardaki aylık fiyat artışında ise konutun bakım-onarımına yönelik malzemeler ve kişisel bakım ürünleri gibi ithal bileşeni yüksek ürünler belirleyici olmuştur. Giyim ve ayakkabı grubundaki sezon indirimleri, mevsim normallerine göre daha sınırlı gerçekleşmiştir. Özetle, temel mal grubu enflasyonunun yukarı yönlü seyrinde döviz kuru gelişmeleri ana belirleyici olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"Fiyat artışı alt kalemler geneline

yayılırken, bu dönemde elektrik, doğal gaz ve katı yakıt fiyatları sırasıyla yüzde 9, yüzde 7,45 ve yüzde

5,34 yükselmiştir. Akaryakıt fiyatları ise ÖTV düzenlemesine bağlı olarak yüzde 5,25 artmıştır. Böylelikle enerji grubu yıllık enflasyonu 3,85 puan artarak yüzde 21,34'e ulaşmıştır. Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğal gaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak eylülde de sürmesi beklenmektedir. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu ise ağustosta 0,35 puan artarak yüzde 19,75 olmuştur. Yıllık enflasyon işlenmiş gıdada yüzde 15,57'ye yükselirken, işlenmemiş gıdada yüzde 24,31'le yatay

seyretmiştir.

Bu dönemde sebze fiyatlarında kısmi bir düzeltme görülse de mevsimsellikten arındırılmış işlenmemiş gıda fiyatları yataya yakın bir seyir izlemiştir. Bu grupta kırmızı et fiyatları gerilemiş,

yumurta, süt ve pirinç fiyatlarında artışlar kaydedilmiştir. Döviz kurunun yanı sıra işlenmemiş gıda grubunda yer alan girdi niteliğindeki ürün fiyatlarının yansımalarının izlendiği işlenmiş gıda grubunda ise

fiyatlar yüzde 2,12 ile keskin bir artış kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, süt ürünleri, konserveler ve katı-sıvı yağlarda belirgin olmak üzere alt kalemler geneline yayılan artış eğilimi izlenmiştir. Bu

gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 16,43 düzeyine ulaşarak yükseliş eğilimini sürdürmüştür."