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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18669 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04220 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6809 BHD BAHREYN DİNARI 12.0703 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2408 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7366 BRL BREZİLYA REALİ 1.2192 CZK ÇEK KORUNASI 0.20886 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08700 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35470 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00420 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8678 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06690 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72615 HKD HONG KONG DOLARI 0.58062 IQD IRAK DİNARI 0.00382 ISK İZLANDA KRONU 0.04344 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01383 QAR KATAR RIYALİ 1.2517 HUF MACAR FORİNTİ 0.01678 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08705 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1451 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22826 EGP MISIR LİRASI 0.25440 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3863 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2439 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3906 SYP SURİYE LİRASI 0.00884 THB TAYLAND BAHTI 0.14145 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3040 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17468 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4217 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2718 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1479

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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