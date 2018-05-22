TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18803 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04267 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6930 BHD BAHREYN DİNARI 12.1358 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2475 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7565 BRL BREZİLYA REALİ 1.2458 CZK ÇEK KORUNASI 0.21052 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08768 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36537 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00426 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8780 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06738 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73270 HKD HONG KONG DOLARI 0.58383 IQD IRAK DİNARI 0.00384 ISK İZLANDA KRONU 0.04378 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01402 QAR KATAR RIYALİ 1.2585 HUF MACAR FORİNTİ 0.01706 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08788 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1551 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23250 EGP MISIR LİRASI 0.25556 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3960 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2637 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4294 SYP SURİYE LİRASI 0.00889 THB TAYLAND BAHTI 0.14317 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3111 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17593 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4584 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2854 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1860
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