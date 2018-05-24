TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19232 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04354 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7676 BHD BAHREYN DİNARI 12.4679 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2815 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8124 BRL BREZİLYA REALİ 1.2973 CZK ÇEK KORUNASI 0.21361 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08956 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37740 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00436 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8980 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06887 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74583 HKD HONG KONG DOLARI 0.59976 IQD IRAK DİNARI 0.00395 ISK İZLANDA KRONU 0.04454 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01444 QAR KATAR RIYALİ 1.2928 HUF MACAR FORİNTİ 0.01727 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08955 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1825 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23896 EGP MISIR LİRASI 0.26267 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4417 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2810 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5084 SYP SURİYE LİRASI 0.00913 THB TAYLAND BAHTI 0.14682 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3468 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18021 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.6338 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3188 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2561
Şimşek ve Çetinkaya yabancı yatırımcılarla görüşecek
'Mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz'
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü
Borsa haftaya düşüşle başladı