TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18702 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04229 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7039 BHD BAHREYN DİNARI 12.1831 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2525 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7338 BRL BREZİLYA REALİ 1.2593 CZK ÇEK KORUNASI 0.20817 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08761 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36975 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00428 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8626 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06822 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72407 HKD HONG KONG DOLARI 0.58641 IQD IRAK DİNARI 0.00386 ISK İZLANDA KRONU 0.04347 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01395 QAR KATAR RIYALİ 1.2636 HUF MACAR FORİNTİ 0.01676 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08698 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1552 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23609 EGP MISIR LİRASI 0.25674 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.4076 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2438 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4303 SYP SURİYE LİRASI 0.00893 THB TAYLAND BAHTI 0.14373 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3164 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17595 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4844 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2887 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1968
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