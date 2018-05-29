FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18600 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04200 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7037 BHD BAHREYN DİNARI 12.1815 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2525 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7035 BRL BREZİLYA REALİ 1.2326 CZK ÇEK KORUNASI 0.20533 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08748 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36300 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00426 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8550 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06781 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.71919 HKD HONG KONG DOLARI 0.58634 IQD IRAK DİNARI 0.00386 ISK İZLANDA KRONU 0.04325 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01395 QAR KATAR RIYALİ 1.2635 HUF MACAR FORİNTİ 0.01660 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08634 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1551 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23315 EGP MISIR LİRASI 0.25672 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.4048 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2330 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4153 SYP SURİYE LİRASI 0.00893 THB TAYLAND BAHTI 0.14340 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3163 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17621 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4839 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2781 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1848

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacakBakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliğiTürk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Rakip firmaya transfer oldu, tazminattan oldu

Rakip firmaya transfer oldu, tazminattan oldu

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasıyla 3 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasıyla 3 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

'Faeroy' denize indirildi

'Faeroy' denize indirildi

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.