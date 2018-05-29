TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18600 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04200 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7037 BHD BAHREYN DİNARI 12.1815 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2525 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7035 BRL BREZİLYA REALİ 1.2326 CZK ÇEK KORUNASI 0.20533 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08748 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36300 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00426 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8550 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06781 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.71919 HKD HONG KONG DOLARI 0.58634 IQD IRAK DİNARI 0.00386 ISK İZLANDA KRONU 0.04325 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01395 QAR KATAR RIYALİ 1.2635 HUF MACAR FORİNTİ 0.01660 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08634 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1551 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23315 EGP MISIR LİRASI 0.25672 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.4048 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2330 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4153 SYP SURİYE LİRASI 0.00893 THB TAYLAND BAHTI 0.14340 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3163 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17621 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4839 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2781 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1848
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek
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