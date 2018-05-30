TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18051 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04133 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6373 BHD BAHREYN DİNARI 11.8808 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2217 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.6473 BRL BREZİLYA REALİ 1.2044 CZK ÇEK KORUNASI 0.20213 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08539 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35792 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00416 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8131 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06659 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.70702 HKD HONG KONG DOLARI 0.57192 IQD IRAK DİNARI 0.00376 ISK İZLANDA KRONU 0.04249 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01361 QAR KATAR RIYALİ 1.2325 HUF MACAR FORİNTİ 0.01634 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08481 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1251 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22808 EGP MISIR LİRASI 0.25057 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00056 PEN PERU YENİ SOLU 1.3696 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2115 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3479 SYP SURİYE LİRASI 0.00871 THB TAYLAND BAHTI 0.14001 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.2839 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17173 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.3247 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2555 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1273
Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü
TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı
Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
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