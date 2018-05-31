TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18000 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04174 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6358 BHD BAHREYN DİNARI 11.8685 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2210 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.6531 BRL BREZİLYA REALİ 1.2044 CZK ÇEK KORUNASI 0.20379 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08542 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35693 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00416 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8121 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06654 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.71065 HKD HONG KONG DOLARI 0.57144 IQD IRAK DİNARI 0.00376 ISK İZLANDA KRONU 0.04273 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01361 QAR KATAR RIYALİ 1.2318 HUF MACAR FORİNTİ 0.01648 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08527 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1269 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22631 EGP MISIR LİRASI 0.25041 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00056 PEN PERU YENİ SOLU 1.3717 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2198 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3530 SYP SURİYE LİRASI 0.00870 THB TAYLAND BAHTI 0.14002 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.2832 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17179 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.3212 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2554 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1457
KKTC'de un fiyatları dolara çevrildi
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Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
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