TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18414 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04285 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7014 BHD BAHREYN DİNARI 12.1645 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2514 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7160 BRL BREZİLYA REALİ 1.2340 CZK ÇEK KORUNASI 0.20790 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08740 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36182 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00428 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8496 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06849 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72631 HKD HONG KONG DOLARI 0.58588 IQD IRAK DİNARI 0.00385 ISK İZLANDA KRONU 0.04394 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01389 QAR KATAR RIYALİ 1.2624 HUF MACAR FORİNTİ 0.01676 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08713 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1553 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23012 EGP MISIR LİRASI 0.25678 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.4050 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2438 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4342 SYP SURİYE LİRASI 0.00892 THB TAYLAND BAHTI 0.14350 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3151 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17599 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4765 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2944 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2055
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