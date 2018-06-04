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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18552 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04353 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7226 BHD BAHREYN DİNARI 12.2667 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2613 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7403 BRL BREZİLYA REALİ 1.2298 CZK ÇEK KORUNASI 0.21152 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08818 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36906 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00433 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8870 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06908 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73673 HKD HONG KONG DOLARI 0.59042 IQD IRAK DİNARI 0.00388 ISK İZLANDA KRONU 0.04439 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01400 QAR KATAR RIYALİ 1.2723 HUF MACAR FORİNTİ 0.01706 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08831 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1663 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23280 EGP MISIR LİRASI 0.25924 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.4154 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2686 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4732 SYP SURİYE LİRASI 0.00899 THB TAYLAND BAHTI 0.14490 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3255 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17725 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5293 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2995 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2636

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