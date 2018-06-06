TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18510 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04355 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7115 BHD BAHREYN DİNARI 12.2205 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2560 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7308 BRL BREZİLYA REALİ 1.2122 CZK ÇEK KORUNASI 0.21184 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08799 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36136 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00432 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8885 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06894 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73485 HKD HONG KONG DOLARI 0.58790 IQD IRAK DİNARI 0.00387 ISK İZLANDA KRONU 0.04390 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01389 QAR KATAR RIYALİ 1.2668 HUF MACAR FORİNTİ 0.01704 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08820 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1611 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22686 EGP MISIR LİRASI 0.25803 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.4116 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2700 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4613 SYP SURİYE LİRASI 0.00895 THB TAYLAND BAHTI 0.14467 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3201 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17633 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4843 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2943 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2503
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