FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18510 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04355 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7115 BHD BAHREYN DİNARI 12.2205 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2560 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7308 BRL BREZİLYA REALİ 1.2122 CZK ÇEK KORUNASI 0.21184 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08799 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36136 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00432 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8885 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06894 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73485 HKD HONG KONG DOLARI 0.58790 IQD IRAK DİNARI 0.00387 ISK İZLANDA KRONU 0.04390 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01389 QAR KATAR RIYALİ 1.2668 HUF MACAR FORİNTİ 0.01704 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08820 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1611 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22686 EGP MISIR LİRASI 0.25803 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.4116 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2700 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4613 SYP SURİYE LİRASI 0.00895 THB TAYLAND BAHTI 0.14467 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3201 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17633 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4843 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2943 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2503

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynakBitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak
Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zamKırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.