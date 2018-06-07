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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18292 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04276 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6759 BHD BAHREYN DİNARI 12.0530 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2396 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7189 BRL BREZİLYA REALİ 1.1831 CZK ÇEK KORUNASI 0.21001 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08675 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35591 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00426 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8546 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06784 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72936 HKD HONG KONG DOLARI 0.58028 IQD IRAK DİNARI 0.00382 ISK İZLANDA KRONU 0.04333 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01364 QAR KATAR RİYALİ 1.2505 HUF MACAR FORİNTİ 0.01697 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08747 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1450 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22400 EGP MISIR LİRASI 0.25529 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3962 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2645 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4190 SYP SURİYE LİRASI 0.00884 THB TAYLAND BAHTI 0.14257 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3027 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17397 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4123 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2754 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2078

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