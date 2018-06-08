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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18037 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04145 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6485 BHD BAHREYN DİNARI 11.9303 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2269 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.6662 BRL BREZİLYA REALİ 1.1552 CZK ÇEK KORUNASI 0.20526 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08536 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34459 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00419 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8319 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06676 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.71691 HKD HONG KONG DOLARI 0.57439 IQD IRAK DİNARI 0.00378 ISK İZLANDA KRONU 0.04245 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01347 QAR KATAR RİYALİ 1.2377 HUF MACAR FORİNTİ 0.01657 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08597 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1299 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22033 EGP MISIR LİRASI 0.25246 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3809 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2370 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3737 SYP SURİYE LİRASI 0.00875 THB TAYLAND BAHTI 0.14061 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.2894 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17240 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.3466 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2609 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1649

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