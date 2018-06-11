FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17836 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04168 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6551 BHD BAHREYN DİNARI 11.9601 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2299 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7282 BRL BREZİLYA REALİ 1.2180 CZK ÇEK KORUNASI 0.20749 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08511 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34352 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00420 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8462 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06701 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72125 HKD HONG KONG DOLARI 0.57577 IQD IRAK DİNARI 0.00379 ISK İZLANDA KRONU 0.04262 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01352 QAR KATAR RİYALİ 1.2408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01657 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08651 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1328 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22131 EGP MISIR LİRASI 0.25352 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3853 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2478 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3836 SYP SURİYE LİRASI 0.00877 THB TAYLAND BAHTI 0.14087 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.2926 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17319 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.3674 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2640 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1764

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu varProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var
IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükselttiIGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.