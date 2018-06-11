TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17836 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04168 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6551 BHD BAHREYN DİNARI 11.9601 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2299 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7282 BRL BREZİLYA REALİ 1.2180 CZK ÇEK KORUNASI 0.20749 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08511 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34352 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00420 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8462 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06701 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72125 HKD HONG KONG DOLARI 0.57577 IQD IRAK DİNARI 0.00379 ISK İZLANDA KRONU 0.04262 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01352 QAR KATAR RİYALİ 1.2408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01657 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08651 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1328 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22131 EGP MISIR LİRASI 0.25352 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3853 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2478 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3836 SYP SURİYE LİRASI 0.00877 THB TAYLAND BAHTI 0.14087 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.2926 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17319 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.3674 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2640 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1764
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