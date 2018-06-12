TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17467 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04234 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6760 BHD BAHREYN DİNARI 12.0535 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2397 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7312 BRL BREZİLYA REALİ 1.2266 CZK ÇEK KORUNASI 0.20939 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08588 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34575 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00422 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8524 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06747 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72789 HKD HONG KONG DOLARI 0.58026 IQD IRAK DİNARI 0.00382 ISK İZLANDA KRONU 0.04292 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01361 QAR KATAR RİYALİ 1.2505 HUF MACAR FORİNTİ 0.01678 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08728 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1413 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22100 EGP MISIR LİRASI 0.25483 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00057 PEN PERU YENİ SOLU 1.3949 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2559 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4110 SYP SURİYE LİRASI 0.00884 THB TAYLAND BAHTI 0.14189 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3028 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17449 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4189 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2730 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2018
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