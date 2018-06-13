FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18072 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04332 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7344 BHD BAHREYN DİNARI 12.3139 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2666 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7901 BRL BREZİLYA REALİ 1.2514 CZK ÇEK KORUNASI 0.21275 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08737 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35044 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00429 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8875 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06882 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74078 HKD HONG KONG DOLARI 0.59282 IQD IRAK DİNARI 0.00390 ISK İZLANDA KRONU 0.04358 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01384 QAR KATAR RİYALİ 1.2778 HUF MACAR FORİNTİ 0.01707 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08888 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1649 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22508 EGP MISIR LİRASI 0.26050 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4228 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2788 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4834 SYP SURİYE LİRASI 0.00903 THB TAYLAND BAHTI 0.14476 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3312 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17811 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5575 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2975 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2733

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdüEmeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü
Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdıBurak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

İklim Kafe’de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

İklim Kafe’de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

Doha- Antalya direkt uçuşları başladı (2)

Doha- Antalya direkt uçuşları başladı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.