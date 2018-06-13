TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18072 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04332 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7344 BHD BAHREYN DİNARI 12.3139 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2666 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7901 BRL BREZİLYA REALİ 1.2514 CZK ÇEK KORUNASI 0.21275 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08737 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35044 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00429 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8875 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06882 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74078 HKD HONG KONG DOLARI 0.59282 IQD IRAK DİNARI 0.00390 ISK İZLANDA KRONU 0.04358 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01384 QAR KATAR RİYALİ 1.2778 HUF MACAR FORİNTİ 0.01707 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08888 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1649 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22508 EGP MISIR LİRASI 0.26050 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4228 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2788 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4834 SYP SURİYE LİRASI 0.00903 THB TAYLAND BAHTI 0.14476 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3312 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17811 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5575 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2975 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2733
Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak
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